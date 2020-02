Ascolti tv 9 febbraio: Vanessa Incontrada mette sotto Barbara D’Urso, vola Mara Venier con Domenica In Sanremo

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 9 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso.

Mentre su Rai Uno veniva trasmessa la fiction Me una madre con Vanessa Incontrada. Occhio anche agli ascolti del pomeriggio con Domenica In di Mara Venier e Domenica Rewind di Lady Cologno. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di domenica 9 febbraio 2020

Su Rai1 – dalle 21.23 alle 23.13 – la fiction Come una Madre ha conquistato 5.034.000 spettatori pari al 19.9% di share. Canale 5, Live – Non è la D’Urso – dalle 21.49 all’1.25 – ha raccolto davanti al video 2.748.000 spettatori pari al 16.7% di share (presentazione di 31 minuti: 3.070.000 – 11.3%).

Rai2, ospite Diodato, Che Tempo Che Fa – dalle 21.07 alle 22.57 – ha catturato l’attenzione di 2.245.000 spettatori (8.6%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.975.000 spettatori (10.5%). Italia1 Enjoy ha intrattenuto 723.000 spettatori con il 3.1% di share. Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.114.000 spettatori pari ad uno share del 4.7% (presentazione di 16 minuti: 1.004.000 – 3.7%). Rete4 Survivor è stato visto da 567.000 spettatori con il 2.3% di share.

La7 Non è L’Arena ha interessato 953.000 spettatori con il 4.6%. Tv8 Quattro Hotel è stato seguito da 388.000 spettatori con l’1.7% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 302.000 spettatori (1.1%), nel primo episodio, e 185.000 spettatori (0.8%), nel secondo episodio.

Gli ascolti dell’access prime time di domenica 9 febbraio 2020

Su Rai1 DietroFestival ha raccolto 6.125.000 spettatori con il 22.9%. Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.194.000 spettatori con l’11.9%. Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.169.000 spettatori (4.4%). Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 964.000 spettatori con il 3.7%, nella prima parte, e 819.000 spettatori con il 3.7%, nella seconda parte. Rai3 Grande Amore ha interessato 1.153.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Ascolti preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.594.000 spettatori (22.9%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 5.843.000 spettatori (25.9%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.554.000 spettatori (13%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.778.000 spettatori (17%).