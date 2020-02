Uomini e Donne: Nicola Panico di nuovo contro Sara Affi Fella, le accuse

Nicola Panico, dopo le ultime dichiarazioni di Sara Affi Fella, l’ha attaccata di nuovo sui social. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: Sara Affi Fella è tornata a parlare di quello che è successo nel programma

Sara Affi Fella aveva partecipato a Temptation Island con Nicola Panico. Lui si era avvicinato molto ad una tentatrice, Antonella Fiordelisi, ma Sara alla fine ha deciso di dargli una seconda possibilità.

Tuttavia, dopo un po’ di tempo, lei è diventata una tronista di Uomini e Donne e nel suo percorso alla fine ha scelto Luigi Mastroianni. Tra loro c’è stato solamente qualche bacio e poi si sono lasciati dopo due settimane.

Sara, dopo un mese, ha annunciato la sua convivenza con Vittorio Parigini, calciatore di Serie A, e a quel punto, Nicola Panico ha confessato tutto. Lui e Sara sono stati insieme per tutto il tempo del percorso a Uomini e Donne. Lei voleva diventare popolare e iniziare a lavorare con Instagram e con le agenzie.

Dopo essere sparita per mesi, Sara è tornata sui social con un nuovo amore, il calciatore Francesco Fedato, sicura di sé e incurante di tutto e di tutti. Recentemente, è tornata a parlare di quello che è successo, ma la cosa non è andata bene ad uno dei suoi ex fidanzati, proprio Nicola Panico.

Le dichiarazioni di Sara

Sara ha detto che cancellerebbe tutto quello che è successo negli ultimi anni. Ha sbagliato e ha fatto vivere brutti momenti anche alla sua famiglia. Tuttavia, adesso non ne vuole più parlare e vuole andare avanti con la sua vita. È felicissima accanto a Francesco Fedato, che definisce l’amore della sua vita, a breve riprenderà anche gli studi. Tuttavia, le continue insinuazioni che sia stato qualcun altro il colpevole di tutto quello che è successo non sono piaciute per niente a Nicola Panico che è intervenuto sui social contro Sara.

L’attacco di Nicola Panico

Nicola, dopo la diffusione delle ultime dichiarazioni di Sara Affi Fella, ha scritto un messaggio tramite il suo profilo Instagram. Si è lamentato del fatto che Sara, a distanza di due anni, continui a parlare di quello che è successo cercando di “infangare chiunque” pur di ripulirsi la coscienza.

Secondo Nicola, Sara continua a farsi “domande e risposte da sola per un articolo in più” e la sua “malattia” è diventata cronica. Inoltre, ha svelato che lei continua ad offenderlo sia in forma pubblica che privata da due anni. Che cosa ne pensate di questa storia?