GF Vip, Clizia Incoraia fa un passo indietro dopo aver baciato Paolo Ciavarro: ‘Ho i sensi di colpa’

Clizia Incorvaia sembra essersi pentita del bacio dato a Paolo Ciavarro. Ecco che cosa ha detto l’influencer poche ore dopo

GF Vip: Paolo e Clizia si baciano, ma lei ha i sensi di colpa

Tutti i siti di gossip hanno scritto del bacio che c’è stato tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare dopo settimane di complicità e affiatamento.

Da parte loro non si è mai parlato di interesse, ma da fuori, il pubblico ha iniziato ad avvertire qualcosa. Infatti, quando Alfonso Signorini li ha messi davanti a questo gossip, c’è stato molto imbarazzo ma poi la situazione si è sbloccata velocemente.

Clizia ha confessato a Paolo che aveva una frequentazione prima di entrare nel reality, Paolo ha fatto dei passi indietro, poi però, a sorpresa, si sono lasciati andare ad un bacio appassionato. Dopo il gesto, fatto di notte in giardino sotto la coperta, le reazioni di Paolo e Clizia sono state diverse. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo nelle ore successive nella Casa più spiata d’Italia.

Paolo contento, Clizia si sente in colpa

Paolo aveva affidato le sue emozioni per quello che era successo ad Andrea Montovoli e Pago dicendo loro che era molto contento di aver fatto una cosa che sentiva e desiderava da tanto tempo. Tuttavia, essendo una cosa così privata, forse doveva alzare prima la coperta e l’idea che se ne parlerà in prima serata lo preoccupava molto.

Invece, Clizia si è sfogata con Andrea Denver. Sul divano di casa l’influencer si è mostrata preoccupata dopo quello che è successo dicendo di non voler “essere messa in mezzo anche a questa storia” perché lei aveva una frequentazione fuori.

Pare che con il ragazzo che frequentava da un mese si era detta che questa sarebbe stata una prova però lei non l’ha superata perchè ha preferito vivere questa situazione con Paolo. Per questo si sente in colpa perché non è così superficiale come gli altri possano credere.

Insomma, ci sono state reazioni diverse da Paolo e Clizia. Se prima lei sembrava quella più disponibile e lui quello più frenato, dopo il bacio sembra che le cose si siano invertite. Che cosa succederà tra di loro nei prossimi giorni?