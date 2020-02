Una Vita, anticipazioni dal 16 al 21 febbraio: Guillermo assassinato

Arrivano puntuali le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 16 al 21 febbraio 2020. La settimana sarà ricca di novità e di colpi di scena. Frate Guillermo verrà assassinato mentre Celia purtroppo non riuscirà a portare a termine la sua gravidanza.

Una Vita trame settimanali: un assassinio ad Acacias

Nelle puntate della soap opera in onda la prossima settimana su Canale 5, Liberto avrà un confronto con Tito, al quale rimprovera di essere piuttosto sbadato. Intanto, Susana riceve una triste lettera da parte di Simon ed Elvira, alle prese con una grave malattia del loro primogenito. Lucia non crede che Samuel possa essere l’artefice dell’omicidio di suo zio Joaquin ma, spaventata, inizia a temere che l’Alday non sia affatto cambiato.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Ursula ha un litigio con Guillermo al quale assistono tutti i vicini. Nel frattempo, Trini accusa un forte mal di testa, tanto da chiedere a Celia il favore di uscire di casa per procurarle un analgesico.

La Alvarez Hermoso, rientrata nell’appartamento, si sentirà molto male. Telmo, dopo essere tornato ad Acacias, si trova davanti al corpo senza vita di Frate Guillermo. Mendez capisce che non si tratta di morte naturale e inizia le indagini. I sospetti ricadono su Ursula, visto che la donna aveva da poco litigato con il religioso.

Lucia vuole posticipare le nozze

Come raccontano le anticipazioni della soap Una Vita relative alle puntate di settimana prossima, Lucia propone a Samuel di posticipare la data delle nozze, visti gli ultimi accadimenti nel quartierino.

La Alvarado viene inoltre a sapere che sua cugina Celia ha purtroppo perso il bambino che portava in grembo. Mendez, deciso a scoprire chi abbia ucciso Guillermo, chiede alla domestica Fabiana se Ursula abbia somministrato qualche strana bevanda al religioso.

A differenza di Mendez, Telmo è certo che dietro la morte del suo mentore ci sia Espineira. Infine, nelle puntate di Una Vita in programmazione su Canale 5 dal 16 al 21 febbraio, Felipe torna ad Acacias e viene informato dalla moglie del tragico evento.

L’avvocato, furioso, darà tutta la colpa a Trini, rea di aver fatto uscire Celia nonostante sapesse che fosse incinta. La Crespo, a sua volta, inizierà a non sentirsi bene, facendo preoccupare Ramon. Ci sarà un tragico fine anche per lei? Lo sapremo nel corso dei prossimi episodi della seguita soap opera iberica.