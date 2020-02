Romina Power irriconoscibile, via tutti i suoi capelli: stupore da parte dei fan dell’ex di Al Bano [FOTO]

Al Bano e Romina Power criticati a Sanremo 2020

La scorsa settimana i fan di Al Bano e Romina Power hanno avuto modo di vedere i loro beniamini sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo. I due artisti si sono esibiti in un medley dei loro celebri brani per concludere la performance con il brano inedito ‘Raccogli l’attimo’.

Una canzone che è stata scritta da cantautore Cristiano Malgioglio e arrangiata dalla stessa artista statunitense. Ma l’esibizione della storica coppia non è piaciuta moltissimo ai telespettatori di Rai Uno. Il motivo? Il Maestro Carrisi e l’ex moglie hanno deciso di cantare in playback. Mentre nelle ultime ore la Power ha fatto parlare di sé per l’improvviso cambio di look.

La cantante statunitense irriconoscibile su IG

Nella giornata di lunedì Romina Power ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi follower di IG. Infatti l’ex moglie di Al Bano ha postato uno scatto in cui appare totalmente trasformata. La cantante statunitense ha detto addio alla sua folta chioma e bionda per dare spazio ad un taglio più corto e castano scuro.

Un cambiamento che l’ha resa irriconoscibile. Ma per quale motivo ha deciso di cambiare look? Nonostante tutto l’artista americana e sempre molto bella ed affascinante incantando i suoi circa 180 mila seguaci di Instagram.

Romina Power presenta un nuovo taglio di capelli

Alcune ore fa Romina Power si è mostrata sul social network con un un look vintage. La decisione della cantante americana ha incantato tutti coloro che la seguono. Ma per quale motivo è ricorsa a questo cambio drastico? Con molta probabilità quella indossata dall’ex moglie di Al Bano è solo una parrucca.

Quest’ultima al momento si trova sul set di Nightemere Alley, il nuovo capolavoro cinematografico di Gulliermo del Toro. A quanto pare le riprese del film sono iniziate da qualche giorno a Toronto in Canada. Al fianco dello scatto la donna ha scritto la seguente didascalia: “Sul set di Nightmare Alley sorseggiando un Martini analcolico”. Ecco le foto in questione: