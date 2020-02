Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: torna Emilia, ma con una brutta notizia

Emilia Ulloa è tra i personaggi più amati della soap opera spagnola di Aurora Guerra. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che la fanciulla farà il suo ritorno trionfale all’interno della soap opera. La donna, però, porterà con sé una brutta notizia per i fan della serie.

A destare particolare sconcerto, infatti, sarà l’assenza di Alfonso. I due protagonisti furono costretti a lasciare Puente Viejo. Dopo la loro fuga, torneranno nella soap per un brevissimo periodo. Dopo questi avvenimenti, a tornare ufficialmente nel cast sarà solo Emilia. Dove sarà finito Alfonso?

Il ritorno di Emilia ne Il Segreto

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che la tanto amata Emilia tornerà a tutti gli effetti tra i protagonisti della soap. La giovane farà la sua prima apparizione, dopo un bel po’ di tempo di assenza, insieme ad Alfonso. I due giungeranno a Puente Viejo per aiutare Maria a sbarazzarsi di Fernando. In seguito, lasceranno di nuovo il villaggio per accompagnare la figlia di Gonzalo a Cuba.

Molto presto, però, i telespettatori della penisola iberica saranno spiazzati da una splendida notizia, la giovane Ulloa ritornerà in modo abbastanza definitivo. La fanciulla sarà spinta a tornare a Puente Viejo per aiutare molto probabilmente suo padre. Raimundo, infatti, si troverà alla disperata ricerca della sua amata Francisca. Proprio in quei momenti così difficili si presenterà sua figlia in suo soccorso.

Anticipazioni spagnole: arriva anche Jean Pierre

Come già anticipato, però, Emilia non sarà accompagnata da Alfonso. Del giovane non c’è alcuna traccia nelle anticipazioni spagnole de Il Segreto. Per il momento, dunque, non si sa se gli sia successo qualcosa di brutto o, semplicemente, se abbia deciso di non partire insieme alla sua donna. La soap opera, però, si prepara all’ingresso anche di un nuovo personaggio, stiamo parlando dell’attore Virgil-Henry Mathet, che interpreterà il ruolo di Jean Pierre.

Quest’ultimo rivoluzionerà la vita della marchesa Isabel, in quanto è l’amante misterioso con cui la donna avrà trascorso le festività natalizie. Se in Spagna tutto questo sta per accadere, però, per far sì che tutto vada in onda anche in Italia bisognerà attendere ben 8 mesi.