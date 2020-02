‘Grande Fratello Vip’, Clizia in crisi dopo il bacio con Paolo Ciavarro

Si è formata una nuova coppia al’interno del reality Mediaset?

Questa sera va in onda la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip‘, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 e ovviamente non mancheranno sorprese e colpi di scena. Il direttore del giornale di gossip ‘Chi’ infatti non ha risparmiato incontri al vetriolo tra i concorrenti, rendezvous romantici e situazioni scandalistiche tra i concorrenti all’interno della Casa.

Pare infatti secondo recenti indiscrezioni che Lory Del Santo farà il suo ingresso nel programma e dovrebbe parlare con Antonio Zequila: cosa dovrà riferire la sexy Lory al mitico ‘Er Mutanda’ (o ‘Mister Underwear’, come vuole essere chiamato ora)?

Ovviamente non mancherà il tema riguardante il rapporto tra Antonella Elia e il fidanzato Carlo Delle Piane. Nella puntata di settimana scorsa era stata Adriana Volpe ad essere incaricata dagli autori del programma che la Elia sarebbe stata tradito dal compagno, ritratto da un noto settimanale in atteggiamenti molto intimi con una altra donna.

Ieri sera a ‘Live Non è la D’Urso‘ Carlo Delle Piane si è sottoposto alla macchina della verità per smentire di aver tradito la fidanzata, ma l’analisi tecnologica avrebbe smentito l’uomo che è andato su tutte le furie.

Il rapporto tra Clizia e Paolo Ciavarro

Negli scorsi giorni nella Casa si è assistito ad una forte intesa tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che è culminata con un bacio di cui i due però sembrano essersi pentiti.

L’ex moglie di Francesco Sarcina (leader del gruppo ‘Le Vibrazioni’, che nel Festival di Sanremo terminato sabato arrivato quarto in classifica) infatti ha detto di essere molto attratta fisicamente e intellettualmente dal figlio di Eleonora Giorgi, ma di essere confusa in quanto fuori dal reality ha una frequentazione e teme di aver ferito la persona che la sta aspettando.

Clizia si sarebbe confidata con Andrea Denver, con quest’ultimo che la ha rassicurata dicendo di non preoccuparsi e di vivere attivamente ogni secondo di questa esperienza televisiva. Paolo Ciavarro invece ha parlato del bacio con la bella siciliana con Pago e Andrea Montovoli, affermando di essere in imbarazzo se durante la puntata serale di oggi Alfonso Signorini avesse voluto parlare di quest’episodio.