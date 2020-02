Bugo e Morgan, parla il direttore d’orchestra, la Balivo s’infuria: “Non c’è nulla da applaudire” (VIDEO)

Nella puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo ha intervistato il direttore d’orchestra di Bugo e Morgan. Simone Bertolotti si è espresso in modo alquanto perentorio nei confronti dell’artista milanese, mentre ha difeso Bugo.

Il protagonista dell’intervista ha spiegato di essere stato colto di sorpresa alla semifinale di Sanremo, se avesse saputo non si sarebbe mai prestato a dirigere una simile “porcata”. In seguito, è stata la Balivo a perdere le staffe, vediamo perché.

Le parole del direttore d’orchestra su Bugo e Morgan

Simone Bertolotti, direttore d’orchestra di Bugo e Morgan, ha raccontato la sua versione dei fatti a Vieni da me. L’artista ha spiegato che la colpa sarebbe solo dell’ex di Asia Argento in quanto il collega non meritava affatto un trattamento simile. A suo avviso, infatti, Morgan si sarebbe comportato sempre in modo maleducato e scorretto nei confronti di tutte le persone che hanno lavorato con lui.

L’apice si è toccato a seguito dei numerosi ritardi e delle volte in cui l’artista ha mancato di rispetto al suo collega. Nel mezzo del discorso, la Balivo ha mandato in onda il filmato inerente lo scempio che stato portato sul palco di Sanremo e il pubblico in studio ha applaudito. A quel punto, la conduttrice ha preso la parola per redarguire i presenti.

La sfuriata di Caterina Balivo

La presentatrice, infatti, ha chiarito che non ci fosse assolutamente nulla da applaudire considerando la gravità dei fatti andati in onda. A quel punto, tutte le persone sedute nel pubblico hanno smesso di battere le mani ed è calato il gelo. Successivamente, l’intervista al direttore d’orchestra di Bugo e Morgan è proseguita senza esclusione di colpi.

Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Facchinetti, il quale ha accusato Morgan di essere sempre estremo nel suo modo di agire. Il cantante, infatti, avrebbe architettato tutto questo solo per far parlare un po’ di sé. Proprio per questa ragione, sarebbe opportuno non dargli più spazio.

Infine, c’è stata anche la telefonata in diretta della mamma dell’artista milanese. La signora è apparsa alquanto mortificata per quanto compiuto da suo figlio, ad ogni modo ha spezzato una lancia in suo favore. La donna ha detto che, molto probabilmente, Morgan è stato portato a commettere quell’errore. Dietro ogni cosa c’è una spiegazione.