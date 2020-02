Uomini e Donne, Sara litiga con Giuseppe ma poi fa un gesto spiazzante (FOTO)

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata particolarmente accesa, specie per quanto riguarda il trono di Sara. La ragazza, infatti, si è scontrata pesantemente con Giuseppe, il quale non è stato neppure portato in esterna.

A quanto pare, la tronista è rimasta molto male dal comportamento che lui ha assunto nel corso della precedente puntata e non solo. Ad inasprire ulteriormente gli animi ci ha pensato anche il fatto che il corteggiatore non ha chiesto di incontrarla. Ad ogni modo, dopo la sfuriata, la ragazza ha commesso un piccolo passo falso che ha fatto ricredere i telespettatori sul suo conto e sulle sue parole.

Lo scontro tra Sara e Giuseppe a Uomini e Donne

Il percorso di Sara di Uomini e Donne si sta rivelando più turbolento del previsto. L’attenzione della tronista si sta concentrando principalmente su Sonny e Giuseppe. Con quest’ultimo, però, ci sono stati alcuni dissapori che hanno spinto la fanciulla a non portarlo in esterna. Il ragazzo, invece di chiedere un chiarimento con lei, si è semplicemente presentato in puntata con una maglietta con una scritta inglese che significa non ci sono parole.

Secondo molti, il suo gesto è sembrato solo un modo per mettersi al centro dell’attenzione e fare un po’ di teatrino. La tronista ci è andata giù in modo parecchio pesante dal momento che l’ha accusato di essere in studio solo per farsi vedere e scaldare la sedia. Anche gli opinionisti sono sembrati alquanto contrariati dal comportamento del giovane.

Il gesto spiazzante della tronista

Jack, ad esempio, lo ha accusato di sentirsi il tronista della situazione e della stessa idea è stato anche Daniele Dal Moro. Tina, invece, ha posto l’attenzione sul gesto inaspettato di Matteo, un altro corteggiatore che ha deciso di fare una sorpresa a Sara nel giorno del suo compleanno, con la complicità di Uomini e Donne.

Ad ogni modo, dopo l’acceso dibattito, durante il quale la ragazza si è resa anche protagonista di alcune dichiarazioni che sono state reputate offensive per i siciliani, è avvenuto il passo falso. Maria, infatti, le ha chiesto se dopo tutto quello che è accaduto lo porterà in esterna. La ragazza non è riuscita a restare sui suoi passi ed ha detto di non saperlo ancora. Dalle sue parole, però, è emerso quanto ci tenga a Giuseppe.