Un posto al sole, spoiler 11 febbraio 2020: Vittorio e Patrizio decidono di convivere

Gli spoiler di Un posto al sole della puntata di martedì 11 febbraio riportano dei gustosi colpi di scena. Nell’appuntamento numero 5438 che vedremo su Rai 3 al solito orario, apprenderemo una notizia scioccante.

La vita di Clara sta per cambiare completamente dato che la donna apprenderà di essere in dolce attesa. Alberto cercherà di rimettersi in carreggiata e di superare le difficoltà ai Cantieri. Vittorio e Patrizio decideranno di andare a convivere.

Anticipazioni Un posto al sole, trama martedì 11 febbraio 2020

Dopo le ultime disavventure vissute sulla sua pelle, Alberto tirerà fuori il suo carattere battagliero e cercherà di risalire la china. Il Palladini contatterà una vecchia conoscenza, si tratterà di Cipriani! Clara apprenderà di essere incinta di Alberto e la notizia lascerà la madre a dir poco sorpresa. Furibonda per quanto accaduto a Clara, Nunzia deciderà di fare qualcosa e di risolvere questa faccenda una volta per sempre.

Giulia prenderà una ferma decisione e chiuderà per sempre con Marcello. Non sarà facile per l’assistente sociale di Palazzo Palladini guarire da questa bruciante delusione, ma per fortuna la Poggi non sarà sola. A consolarla ci penseranno i suoi cari e le sue amicizie.

Oppresso dalla scarsità di spazio, Vittorio non saprà più che cosa. Il giovane Del Bue si sfogherà con Patrizio e gli racconterà del profondo disagio. Entrambi i ragazzi concorderanno su certi aspetti e si alleeranno decidendo di andare a vivere insieme. Naturalmente i rispettivi genitori di Vittorio e Patrizio non reagiranno positivamente a questa notizia.

Spoiler Un posto al sole: Clara abortirà?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Nunzia rivolgersi ad una sua vecchia conoscenza per mettere Alberto alle strette. Quest’ultimo vivrà un momento di pericolo in quanto sarà brutalmente aggredito. Clara porterà avanti la sua gravidanza oppure deciderà di abortire?

La notizia della convivenza dei rispettivi figli risulterà indigesta a Raffaele e Guido i quali cercheranno di correre ai ripari e chiederanno aiuto a Renato. Intanto la crisi tra Serena e Filippo non accennerà a risolversi e la donna comincerà a sentirsi stanca di fare tutto da sola. Leonardo sarà in agguato.