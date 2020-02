Serena Enardu nella notte svela gli ‘accordi’ presi con Pago in segreto

Serena Enardu nella notte, dopo la decima puntata, ha svelato gli accordi presi con Pago sotto la capanna senza microfoni

GF Vip: è scontro tra Serena e Pago

L’ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip ha diviso il pubblico. Molti utenti sono contenti di poter rivedere la coppia tanto amata di Temptation Island Vip, molti altri non sono per nulla d’accordo con la decisione della produzione e sono decisamente contro l’ex tronista. Pare che anche la famiglia del cantautore non abbia apprezzato.

Infatti, nella decima puntata, Pedro, il fratello di Pago, è entrato nella Casa per dirgli alcune cose. Secondo loro Pago si è completamente annullato da quando è entrata Serena. Inoltre, l’ex tronista continua ad essere egoista in tutto quello che fa.

Inizialmente Pago ha difeso la sua scelta, poi, quando ha saputo che Serena, appena prima di entrare, ha lasciato dei like ad Alessandro Graziani, si è arrabbiato. Tra Serena e Pago è scoppiato un furioso litigio. Serena ha iniziato ad urlare, ad insultare sia Pago che il fratello, per non parlare delle frasi irrispettose rivolte poi ad Alfonso Signorini.

Serena svela gli accordi segreti presi con Pago

Inevitabilmente, la notte dopo la puntata è stata molto particolare e carica di tensione, soprattutto per Pago e Serena. Quest’ultima si è ritirata in camera ed è stata raggiunta da Antonella Elia e Paola Di Benedetto.

Nello sfogo, Serena si è lasciata sfuggire che aveva preso “patti e accordi” con Pago quando si trovavano sotto la capanna. Praticamente la coppia ha studiato una serie di reazioni da attuare nel caso fosse successo qualcosa come l’entrata di Pedro.

Ovviamente l’accordo non è stato rispettato, altrimenti non ci sarebbe stato quel litigio furioso tra i due. Ma il web è già insorto dopo queste rivelazioni. Ma come è possibile che Serena e Pago abbiano la possibilità di nascondersi sotto la capanna senza microfoni, rimanere in intimità, fare accordi senza che nessuno sappia? Questo va un po’ contro il concetto di reality.

Pago sta perdendo sempre più consensi per aver deciso di rimanere insieme a Serena. Sui social si sta facendo molta ironia, specialmente dopo la puntata di lunedì sera. Per molti utenti la trasformazione di Pago in zerbino è ufficialmente completata. Voi che cosa ne pensate?