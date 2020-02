Alessandro Graziani svela come sono andate le cose con Serena Enardu dopo Temptation Island Vip

Alessandro Graziani ha svelato come sono andate le cose tra lui e Serena Enardu dopo Temptation Island Vip

La crisi tra Serena Enardu e Pago

Serena e Pago avevano una relazione da sette anni quando hanno deciso di partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip condotta da Alessia Marcuzzi. Se il cantautore era sicuro di poter risolvere i loro problemi, Serena era quasi sicura di interrompere la relazione perché non si sentiva più felice.

Inoltre, nel villaggio si è avvicinata molto ad un tentatore, il pallavolista Alessandro Graziani. Tra loro ci sono state effusioni, balli provocanti, esterne. Serena ha quindi lasciato Pago e subito dopo ha rivisto Alessandro, anche se ufficialmente non sono usciti dal programma insieme.

Lo scontro al Grande Fratello Vip

Serena Enardu, dopo qualche mese dalla fine di Temptation Island Vip, si è pentita del suo comportamento e ha deciso di provare a riconquistare Pago. Per questo ha cercato un chiarimento nella prima puntata del Grande Fratello Vip, essendo lui uno dei concorrenti, ma questo non è andato molto bene.

Il pubblico, poi, ha deciso di non far entrare l’ex tronista nella Casa per una settimana. Dopo tre settimane, la produzione ha deciso di far entrare Serena come una nuova concorrente del reality.

Dopo momenti di passione, nella decima puntata Serena e Pago hanno litigato furiosamente. L’entrata del fratello del cantautore, Pedro, ha creato un po’ di scompiglio. La famiglia di Pago non è contenta di Serena, pensa che lei gli abbia rovinato il percorso nel programma, che sia egoista come sempre. Inoltre, sono spuntati dei like di Serena ad Alessandro Graziani pochi giorni prima di entrare nella Casa.

Alessandro Graziani svela come sono andate le cose con Serena

Sia Serena che Alessandro non hanno mai parlato chiaramente di cosa è successo tra di loro dopo la fine di Temptation Island Vip. Volevano tutelarsi a vicenda. Tuttavia, ultimamente qualche frecciatina dell’ex tentatore per lei è apparsa sui social.

Alessandro, intervistato dal sito SoloGossip.it, ha svelato che lui fuori dal programma è rimasto coerente. Anche se più giovane, lui avrebbe voluto andare avanti con lei, anche se non era facile essendo lei madre e una donna molto impegnata. Il rapporto e le sensazioni sono rimaste le stesse di quando erano nel villaggio, poi però, in modo brusco, lei ha deciso di non sentirlo più.