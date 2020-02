Festival di Sanremo, parla l’agente di Bugo:”Morgan è in pericolo, deve essere aiutato”

Continuano le polemiche legate all’uscita di scena dall’ultimo Festival di Sanremo di Morgan e Bugo. L’agente dell’artista è stato ospite di Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, per parlare dell’accaduto.

L’ex cantante dei BluVertigo è stato ospite di Barbara D’Urso dove ha raccontato il suo punto di vista, la sua verità diametralmente distante da quella del collega. Valerio Soave, agente di Bugo, ha usato parole molto forti durante la trasmissione mattutina del primo canale della televisione nazionale.

Per lui è inaccettabile quanto fatto da Morgan durante tutto il percorso della kermesse sanremese. Ha svelato che l’ex leader dei BluVertigo ha chiesto un lauto compenso per partecipare. Per questo motivo starebbe pensando insieme al suo entourage se procedere anche per vie legali. Una situazione quanto mai complicata anche perchè non è chiara quale sia la versione dei fatti più vicina alla realtà.

L’uscita di scena di Bugo e Morgan

Bugo e Morgan nella serata di giovedì si sono esibiti con una cover di Una canzone per te di Sergio Endrigo. Ad onor del vero lo spettacolo portato in scena non è stato degno del palco dell’Ariston.

Nelle ore successive sono arrivate una serie di spiegazioni da parte dell’entourage di Bugo secondo il quale Morgan avrebbe cambiato diverse volte le partiture e avrebbe imposto alla Rai di dirigere l’orchestra. Queste scelte dell’artista avrebbero indotto all’errore il compagno di viaggio.

Il vero colpo di scena è arrivato venerdì quando i due, dopo un’accesa lite nel backstage, hanno percorso separatamente le scale dell’Ariston. Nel momento in cui è partita la musica, Morgan ha iniziato a cantare con parole diverse rispetto a quelle originali, offendendo il compagno di viaggio. Quando Bugo si è reso conto della situazione ha preferito uscire di scena.

Sono sopraggiunti prima Amadeus, poi Fiorello e infine Antonella Clerici ma Bugo non ha fatto ritorno sul palco dell’Ariston. A questo punto il conduttore non ha potuto fare altro che comunicare la squalifica della coppia per defezione.

Il manager di Bugo contro Morgan

Valerio Soave ha svelato che Morgan in un primo momento si era detto disponibile di partecipare al Festival di Sanremo ma in un secondo momento avrebbe chiesto un compenso molto alto. Alla richiesta il manager di Bugo ha avvisato i vertici Rai scartando l’ipotesi.

Successivamente Soave si è concentrato sull’episodio del quale i programmi televisivi e i giornali parlano da giorni. Ha sottolineato che la reazione di Bugo sia stato il modo per difendere la propria dignità. Infine ha spiegato che, dal suo punto di vista, Morgan è in pericolo e che ha bisogno di aiuto perchè distrugge tutti i rapporti lavorativi che mette in piedi.