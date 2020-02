Maria De Filippi copre il segreto di Tina Cipollari, svelato l’accordo con Giorgio Manetti, Gemma basita

Tina Cipollari si sposa con Vincenzo Ferrara

In questi ultimi giorni si è diffusa a macchia d’olio la notizia del matrimonio di Tina Cipollari col ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara.

A quanto pare la vamp di Uomini e Donne da tempo si sta occupando dell’organizzazione delle nozze e sembra che Maria De Filippi l’abbia coperta non dicendo nulla in giro. Infatti le due donne hanno mantenuto insieme il segreto e la dieta che la storica opinionista sta facendo da settembre è un indizio delle prossime nozze.

Maria De Filippi mantiene il segreto della vamp frusinate

Lo scorso settembre ha preso il via una nuova edizione del dating show Uomini e Donne. Magicamente Tina Cipollari supportata da Maria De Filippi ha deciso di rivoluzionare il suo fisico mettendosi a dieta. La vamp ha deciso di perdere max 30 chili, impostandosi come data finale gli inizi di gennaio. Una promessa che al momento la frusinate non ha mantenuto del tutto.

Quest’ultima aveva fatto intendere al pubblico di Canale 5 che la dieta da lei fatta non avesse un secondo fine. In realtà la motivazione è ben differente, ovvero per riuscire a mettersi un abito da sposa. Come anticipato prima, infatti, tra l’ex di Kikò Nalli e Maria De Filippi ci sia una verità nascosta che fino a qualche ora fa nessuno ne era a conoscenza.

Tina Cipollari chiede aiuto a Giorgio Manetti

Nell’ultimo numero del magazine di gossip Nuovo è riportato uno scoop, ovvero che Tina Cipollari convolerà a nozze col suo Vincenzo molto presto. A quanto pare la cerimonia si terrà a marzo 2020 e che ne erano a conoscenza solo i parenti più stretti dei futri sposi. A quanto pare la testimone della vamp frusinate sarà Maria De Filippi.

La collega di Sperti, inoltre, ha chiesto aiuto al gabbiano Giorgio Manetti per l’organizzazione. Infatti l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha fondato la Giorgio Manetti Lifestyle, con la Wedding Planner Monica Balli. La decisione della Cipollari è una brutta batosta per Gemma Galgani, che sicuramente non sarà invitata al matrimonio.