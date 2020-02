Amici 19: Javier al Serale, il gesto di Alessandra Celentano che non ha mai fatto per nessuno

Javier ha conquistato la maglia verde e la maestra Alessandra Celentano ha fatto un gesto che non fa mai per nessuno

Amici 19: Javier accede al Serale

Nella puntata di sabato scorso di Amici 19, 8 gennaio, Javier Rojas è riuscito a conquistare la maglia verde. La commissione ha dato al ballerino i voti più alti e ha avuto la possibilità di presentarsi davanti ai tre giudici esterni. Javier ha ballato tre coreografie, una più difficile ed emozionante dell’altra, e non poteva che avere l’opportunità di accedere direttamente alla fase Serale.

Il gesto di Alessandra Celentano

Già nella puntata, mentre Javier è andato a ringraziare di persona tutti i professori, di canto e di ballo, i telespettatori a casa hanno notato che Alessandra Celentano l’ha baciato sulle guance. Chi segue il talent sa perfettamente che la maestra di danza classica mantiene sempre un certo distacco con i suoi allievi. Questa volta, però, ha deciso di fare un’eccezione.

Anche dopo la puntata, Alessandra Celentano ha raggiunto Javier in studio per una lezione e anche in quell’occasione l’ha abbracciato e baciato. L’insegnante si è complimentata con il ballerino dicendogli che era ora che indossasse quella maglia e che il verde gli dona moltissimo.

Nell’esame con i giudici esterni Javier ha dimostrato grande versatilità riuscendo a ballare anche altri stili molto bene. Secondo lei non ci sono molti ballerini che se lo possono permettere.

La Celentano è tornata anche su quello che è successo qualche settimana fa. Javier aveva offeso la trasmissione, parlato male dei professionisti e rifiutato l’incontro con Maria. Da allora, però, ha fatto un grandissimo cambiamento e adesso le cose vanno meglio.

L’insegnante ha manifestato la sua gioia nel vedere il ballerino impegnarsi a recuperare quella brutta situazione e l’ha pregato di continuare così. Alla fine si è avvicinata e l’ha baciato di nuovo dicendo la sua famosa frase: “lo sai che io non bacio nessuno“.

Chiarimento con Nicolai?

Javier aveva avuto un bruttissimo scontro con Nicolai qualche giorno fa. Il nuovo arrivato l’ha provocato, l’ha insultato ma Javier è riuscito a mantenere la calma. Dopo la puntata in cui lui ha preso la maglia verde, entrando nella sala relax si è notato che Nicolai si è unito ai complimenti di tutti gli altri e poi è rimasto ad ascoltare Javier mentre parlava delle sue emozioni. Tra i due c’è stato un chiarimento che non abbiamo visto? Speriamo di sì per avere un clima più positivo all’interno della scuola.