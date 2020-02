“Cosa è successo al tuo stomaco…?”: Anna Tatangelo mostra il suo addome scoperto, fan preoccupati [FOTO]

Anna Tatangelo impegnata con il suo nuovo CD

Da qualche tempo Anna Tatangelo è molto impegnata con la realizzazione del suo nuovo disco. Ma negli ultimi giorni non si è parlato di lei solo di musica ma anche di gossip. Il motivo? Gira voce che la cantante di Sora e Gigi D’Alessio si siano lasciato ancora una volta dopo la brutta crisi di un paio di anni fa.

A dire il vero i due artisti non appaiono più insieme da diverso tempo facendo accrescere i sospetti sulla loro convivenza. Inoltre l’artista frusinate ha fatto parlare di sé per le foto dal sapore bollente che spesso condivide su Instagram.

I giudizi della cantante frusinate ai Big di Sanremo 2020

In occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, Anna Tatangelo ha commentato le performance dei suoi colleghi ma anche tutto il contorno della kermesse canora.

In molti volevano la sua presenza sul palco dell’Ariston, Teatro che la madre del piccolo Andrea conosce molto bene. Oltre ad aver vinto la categoria Nuove Proposte vi ha partecipato anche da sola e in coppia con Gigi D’Alessio.

E a proposito di quest’ultimo, in una delle cinque serate della manifestazione musicale, il cantautore partenopeo si è esibito come ospite col suo celebre brano ‘Non dirgli mai’. Mentre il compagno cantava, la Tatangelo non ha fatto nessuna menzione su di lui.

I follower di Anna Tatangelo preoccupati per lei

Ma ritornando alle foto che Anna Tatangelo condivide su Instagram, negli ultimi tempi i follower ne hanno viste alcune mentre è impegnata ad allenarsi. Nelle Stories condivise nelle ultime ore si vede la cantante di Sora mentre è in palestra con un top bianco super aderente che mostra un décolleté generoso e dei pantaloni neri da tuta che mettono in risalto le sue forme.

Ma il popolo del web ha notato un altro particolare, una sorta di riga centrale nel ventre dell’artista. In follower le hanno chiesto se fosse una cicatrice o cose simili, ma a quanto pare è la forma dei suoi addominali. Ecco lo scatto in questione: