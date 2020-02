“E’ senza mutande…”: Barbara D’Urso, sotto la gonna nulla. E’ scandaloso(VIDEO)

Barbara D’Urso indigna i fan

Domenica sera è andata in onda su canale 5 una nuovissima puntata di Live non è la D’Urso. La conduttrice televisiva ha portato nel suo salotto due personaggi molto chiacchierati. Stiamo parlando di Morgan e Vittorio Sgarbi, dove entrambi hanno dato il meglio di se.

Mentre il cantante si è esibito con la sua canzone portata a Sanremo, il giornalista ha lasciato il pubblico senza parole, commettendo un atto poco carino nei confronti della presentatrice.Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Barbara D’Urso invita Morgan e racconta la sua versione dei fatti

Barbara D’Urso ha ottenuto un altro grande successo con il suo show domenica sera. Ospite attesissimo della puntata è stato sicuramente Morgan che ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto accaduto con Bugo.

La coppia, come tutti sanno, si è presentata a Sanremo 2020 per esibirsi e gareggiare, ma nella terza serata è accaduto di tutto. I due secondo alcune voci di corridoio sono arrivati addirittura alle mani, offendendosi e criticandosi a vicenda fino a pochi minuti prima di cantare.

Dopo essere saliti sul palco Morgan ha cambiato il testo della canzone facendo perdere letteralmente le staffe al collega. Quest’ultimo indignato non ha perso tempo per girarsi e andare via, lasciando l’orchestra, il pubblico e sopratutto Amadeus senza parole.

La conduttrice non indossa le mutande?

Durante l’intervista a Morgan al Live non è la D’Urso, Barbara ha fatto entrare un ospite che si è pronunciato a favore dell’artista, ovvero, Vittorio Sgarbi. Il giornalista ormai è noto al pubblico italiano per il suo atteggiamento fuori dalle righe e anche questa volta ha dato il peggio di se.

Mentre Marco Castoldi era impegnato a cantare e la conduttrice di spalle ad ascoltare il cantante, il politico si è chinato per guardare sotto la gonna della conduttrice. In quel momento il pubblico in sala si è lasciato andare ad una spontanea risata ma, successivamente in molti si sono indignati.

Un siparietto al quanto vergognoso ha definito qualche utente sui social che ha criticato sia l’atteggiamento di Sgarbi ma anche quello della D’Urso che pare non avesse le mutande.