Belen e Cecilia Rodriguez infiammano il web, i bikini non contengono le grazie: Stefano De Martino reagisce così [FOTO]

Le sorelle Rodriguez in bikini su IG: la reazione di Stefano De Martino

Per l’ennesima volta le sorelle Rodriguez, ovvero Belen e Cecilia, hanno posato insieme per uno shooting fotografico che pubblicizza la loro linea di costumi. Un post che ha letteralmente fatto impazzire tutti coloro che le seguono sui social network.

La conduttrice di Tu si que vales ha condiviso un nuovo scatto in compagnia della sorella più piccola che le immortala in bikini in piscina. Le due modelle argentine sono in splendida forma, con i seguaci che hanno gradito molto il regalo fatto dalle consanguinee premiandole con oltre 300 mila like.

Tra i commenti giunti sotto il post, c’è pure quello di Stefano De Martino, marito della madre di Santiago, che ha scritto: “AZZ”. Per caso anche il ballerino napoletano è rimasto senza parole? Dalla sua reazione sembra proprio di si. (Continua dopo il post)

L’annuncio della soubrette argentina su Instagram: ecco di cosa si tratta

Per Belen Rodriguez le sfide non sono per niente finite. Infatti nella serata di martedì la bella soubrette argentina ha fatto un inaspettato annuncio sul suo profilo Instagram. In che cosa consiste? A quanto pare la moglie di Stefano De Martino è pronta ad ampliare i suoi orizzonti, iniziando i suoi studi di dizione. Attraverso una Storia su IG, la sorella maggiore di Cecilia ha scritto: “Corso di dizione @allavoro #chefatica #celaposso fare”. (Continua dopo la foto)

Belen Rdoriguez vuole intraprendere una carriera canora?

A quanto pare Belen Rodriguez si è affidata a Eloisa Francia, una personal vocal coach molto conosciuta nell’ambiente. Infatti quest’ultima da tempi cura la formazione di nuovi giovani interpreti e personaggi dello spettacolo.

Inoltre collabora con produttori discografici pop rock della scena musicale italiana come ad esempio: Articolo 31, Fedez, Modà, RumoreRosa, Matt Owl, Dave Be, Paola Barale e Luisa Corna. Quindi ora ai fan sorge il dubbio. Per caso la soubrette argentina si sta dedicando anche al canto? Chi vivrà vedrà.