Elodie esce di seno, l’intimo bianco non contiene le sue grazie: visione celestiale [FOTO]

Elodie e la sua esperienza a Sanremo 2020

Lo scorso 31 gennaio è stata una data molto importante per Elodie, infatti quel giorno è uscito il suo nuovo disco. Qualche giorno dopo, invece, la Di Patrizi ha partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è presentata sul prestigioso palco del Teatro Ariston con il brano ‘Andromeda’, scritto appositamente per lei dal caro amico Mahmood. Nella kermesse canora la donna ha avuto modo di sfoggiare una serie di look strepitosi mettendo in evidenza il suo corpo tonico e mozzafiato.

La Di Patrizi e il completino intimo che mostra più del dovuto

Oltre alle sue doti canore, Elodie è in grado di mostrare altro ai suoi tantissimi follower di Instagram. Infatti oltre a cantare è anche una bellissima modella. Non per questo un noto band di biancheria intima l’ha fortemente voluta come testimonial.

Su internet, in televisione, nelle riviste e nei cartelloni pubblicitari è possibile vedere la Di Patrizi indossare dei completini davvero sexy. Di recente la fidanzata del rapper Marracash ha postato sul social uno scatto davvero sensuale mandando in tilt tutti coloro che la seguono. Nello specifico si vede l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi mentre indossa un completino intimo bianco.

Oltre ad essere molto aderente presenta anche una scollatura vertiginosa che mostra un décolleté presso più perfetto. Non vi diciamo la reazione dei follower che, oltre ad aver sommerso l’immagine di mi piace si sono complimentati con Elodie. (Continua dopo la foto)

Elodie e il suo passato da cubista nelle discoteche

Dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo 2020, Elodie Di Patrizi ha rilasciato una lunga intervista. La ragazza ha mostrato dove è nata e cresciuta: un quartiere non proprio signorile visto che è una periferia. Nonostante l’ambiente non fosse dei migliori, la cantante non si lamenta della sua infanzia.

Poi ha confessato di aver fatto la cubista per portare dei soldi a casa e chi le allungava le mani lei di certo non rimaneva a guardare. Per fortuna ora è solo un ricordo lontano, infatti sial la professione che l’amore vanno alla grande.