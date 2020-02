Amici Serale, Maria De Filippi dice addio: la rivoluzione nella messa in onda

Cambia la messa in onda del serale?

Nelle ultime ore è stata diffusa una notizia su Amici che ha del clamoroso. Come ogni anno in primavera prende il via la fase finale del talent show di Maria De Filippi e tutte le volte il giorno di programmazione è il sabato.

Ma in questa 19esima stagione potrebbe cambiare tutto. In che senso? Secondo quanto scritto dal sito Blogo, il Serale di Amici 2019/2020 dovrebbe prendere il via alla fine di febbraio, ovvero da venerdì 27.

Il primo appuntamento dovrebbe scontrarsi con la nuova stagione de La Corrida capitanata ancora una volta da Carlo Conti. Quindi, dopo anni al sabato sera, il talent di trasferirà in un altro giorno. Al momento non si hanno conferme da parte della produzione che, con molta probabilità arriveranno nelle prossime ore.

Lo scoop del portale Blogo

Come anticipato prima, in queste ore di sta decidendo se traslocare o no il Serale di Amici 19 al venerdì sera oppure no. A sganciare la bomba è stato il noto portale web creando un po’ di malcontento da parte dei fan del programma di Canale 5.

Il talent show di Maria De Filippi, quindi, dovrebbe dire addio al sabato sera e anticipare di un giorno prima. In questo modo Queen Mary si scontrerà con La Corrida, dilettanti allo sbaraglio di Carlo Conti.

Amici contro La Corrida e poi Ballando con le Stelle? Il rumor

Quindi se l’indiscrezione venisse confermata, Maria De Filippi sarà sul piccolo schermo per due giorni consecutivi in prime time. Ovvero il venerdì con il talent Amici e il sabato con il people show C’è Posta Per Te. Quest’ultimo chiuderà i battenti per questa stagione, il 14 marzo 2020 dopo nove appuntamenti.

Dopo lo stop della settimana scorsa dovuta alla presenza del Festival di Sanremo, il programma più seguito della conduttrice pavese tornerà regolarmente in onda sabato 15 febbraio. Al termine dell’edizione, il Serale di Amici tornerà nella storica programmazione del sabato e si scontrerà contro Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.