Diodato, sulla canzone vincitrice di Sanremo 2020 un clamoroso colpo di scena

Diodato confessa che c’è una sua canzone che parla di Levante ma non è quella con cui ha vinto il Festival di Sanremo…

Il vincitore del Festival di Sanremo, Diodato racconta il significato della canzone con cui ha conquistato il palco dell’Ariston, Fai rumore. Il cantante ci tiene a specificare che il pezzo che ha vinto il Festival di Sanremo, non è assolutamente dedicato a Levante.

Infatti, da diverso tempo, sui social navigava l’idea che potesse essere dedicato alla sua ex fidanzata. Invece però, il cantante tarantino ci ha tenuto a precisare che nonostante le congetture di gossip fatte nell’ultimo periodo, in realtà non c’è niente legato a Levante all’interno del testo della canzone.

Nell’intervista rilasciata a Mara Venier e nella trasmissione Domenica In, l’artista ha fatto un passo indietro e ha specificato che il brano assolutamente non parla della relazione finita con la sua collega che aveva partecipato, anche lei, al Festival della canzone italiana.

Diodato e la rivelazione in una intervista-confessione

Diodato anche in un’intervista rilasciata a La Nazione ha voluto sottolineare che il testo non è assolutamente dedicato alla sua ex compagna. Piuttosto, ci ha tenuto a posare l’attenzione sul suo nuovo album “Che vita meravigliosa” che uscirà il giorno di San Valentino, in occasione della festa degli innamorati.

All’interno di questo album, confessa che c’è un altro brano che invece è dedicato all’esperienza con la bella Levante. Il testo s’intitola Quello che mi manca di te. Piuttosto, il tarantino ha voluto precisare che nel brano che ha vinto il festival di Sanremo ha voluto raccontare una parte di se stesso, andando a pescare nei trascorsi della sua vita personale.

La relazione finita con Levante

Levante e Diodato hanno avuto una relazione che è durata quasi 3 anni ed è finita nel 2019. I due sono sempre stati lontani dai media e dai gossip, infatti, ancora oggi è difficile trovare una una foto che li ritragga insieme.

Quando lui ha vinto, alla fine la bella Levante, ha esultato per la sua vittoria. Infatti, i rapporti tra i due sono più che positivi. Ha spiegato anche che sebbene lei sia stata molto felice, non si sono ancora incontrati dopo la vittoria, né sentiti perché lui ha il telefono fuori uso. Probabilmente però si sentiranno appena ci sarà l’occasione.

Qualunque sia la verità sul brano vincente, quello che è certo è che la storia d’amore tra i due è finita e adesso c’è molto ancora da capire su quali sono le motivazioni.Levante ha ammesso che ha scritto la canzone Antonio pensando al cantante, mentre lui invece si è ispirato alla donna nel testo Cretino che sei.