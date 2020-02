Dario Argento, padre di Asia concorrente di Pechino Express 2020: “Ha sbagliato tanto ma non la giudico”.

Dario Argento, prima che Asia Argento partecipi a Pechino Express 2020 svela cosa accadrà in primavera tra lui e sua figlia

Asia Argento partecipa a Pechino Express 2020 con Vera Gemma nel duo “Le figlie d’arte”. A proposito di questa partecipazione Dario Argento, suo padre vuole raccontare molto di sua figlia. Il regista è uno del maestro del brivido più famoso di tutti i tempi.

Adesso fa sapere dirigerà sua figlia in un nuovo film che si chiama Occhiali neri, così come spiegato già nel corso di una conferenza stampa. Il film sarà ambientato a Roma o meglio di una campagna romana, rocciosa a rozza. La scena è quasi interamente svolta di notte e sua figlia, sarà protagonista.

Già in diverse occasioni Dario Argento ha diretto sua figlia come attrice e lui stesso ha spiegato che non è facile separare i due piani. Ha detto che ha visto Asia Argento crescere davanti alla macchina da presa, da ragazzina e adolescente, fino a una donna che è cambiata molto.

Dario Argento e il rapporto con sua figlia Asia

Dario Argento, a proposito del rapporto con sua figlia Asia spiega anche che molto spesso si scambiano tante idee. Il loro rapporto è intenso tant’è che il regista horror dichiara a Il Corriere della Sera che si parla molto, si capiscono e lei conosce molto bene il suo modo di raccontare.

Spiega anche che la sera dopo aver girato delle scene, vuole stare con lei, mangiare insieme e commentano quello che hanno fatto. Del resto Asia è famosa per una fantasia molto vivace e libera. Il rapporto è ancora più forte ora, perché la donna ha vissuto un momento molto difficile, dopo la bufera Weinstein ed il video #metoo.

Gli errori di Asia Argento e la sua carriera

A proposito di sua figlia, Dario Argento, spiega che per lei è stato un anno molto difficile con delle vicende brutte anche da un punto di vista sentimentale. Dice che sua figlia non ascolta i consigli perché quando ama lo fa a 360 gradi.

In particolare, spiega il rapporto con Fabrizio Corona che lui non ha mai benedetto particolarmente. Del resto la bella Asia ha un carattere particolarmente ribelle, tant’è che il regista dice che le somiglia molto. Una delle caratteristiche che contraddistingue l’attrice, dal racconto di suo padre, è che si vuole imporre e ha tanta voglia di fare.

Del resto, la donna in passato ha sbagliato tanto, però lui non la giudica perché pensa che sia giusto che agisca come ritiene più opportuno.