Avete visto come è diventata la figlia di Antonella Clerici? Maelle e la fotocopia del padre Eddy Martens [FOTO]

Antonella Clerici a Sanremo dopo dieci anni

A distanza di dieci anni esatti Antonella Clerici è tornata sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Era il 2010 quando conduceva la kermesse canora, invece quest’anno ha fatto da valletta ad Amadeus.

All’epoca l’ex conduttrice de La prova del cuoco aveva partorito da circa un anno e in sala stampa si presentò con Maelle. Una figlia nata dalla relazione sentimentale con Eddy Martens, molto più giovane di lei. Andiamo a vedere come è cresciuta la ragazzina.

La relazione con Eddy Martens e la figlia Maelle

La storia d’amore tra Antonella Clerici e Eddy Martens non durò a lungo anche se lei fece in modo di coinvolgerlo professionalmente in tutte e produzioni in cui lavorava. I due non si sono mai sposati perché la professionista Rai era rimasta scottata dalla precedente unione, anch’essa naufragata.

La conduttrice e il ragazzo si sono lasciati quando la figlia Maelle era ancora piccola, quindi non ha vissuto un vero e proprio distacco. Ma i siti e giornali di gossip scrissero che i due presero due strade differenti, una notizia che fece molto male alla Clerici. Dopo un periodo da sola la presentatrice di Ti lascio una canzone ha incontrato il petroliere Vittorio Garrone e tra loro è scoccata la scintilla.

Maelle, la figlia di Antonella Clerici è cresciuta e somiglia al padre

Un amore che ha letteralmente rivoluzionato la vita di Antonella Clerici che, dopo 18 de La prova del cuoco decise di lasciare Roma e trasferirsi con la figlia Maelle in una casa in Piemonte in mezzo al bosco. Una decisione che ha giovato la ragazzina che oggi ha quasi 11 anni.

Maelle è diventata alta e somiglia moltissimo al padre Eddy Martenes. Inoltre la ragazzina ha una grande passione che coltiva sin da piccola, ovvero i cavalli. Nel luogo dove vive ne possiede uno e spesso fa delle passeggiate. A svelarlo è la stessa madre che spesso posta delle foto sul suo profilo Instagram, eccone un paio: