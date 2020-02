Beautiful anticipazioni americane: Brooke scopre il piano di Steffy

Arrivano puntuali le ultime anticipazioni delle puntate americane di Beautiful. Gli spoiler svelano che il segreto di Steffy verrà scoperto da Brooke. Inutile dire che la Logan si infurierà. Nel frattempo, Zoe tornerà a lavorare alla Forrester, circostanza che giocherà a favore del piano di Thomas.

Beautiful trame americane: Brooke al corrente del piano di Steffy e Liam

Nelle puntate americane della soap opera ambientata a Los Angeles, Steffy ha deciso di spiare Thomas per smascherare i suoi loschi piani. La Forrester verrà scoperta da Brooke, che non perderà tempo per informare Liam.

La cosa farà infuriare Steffy, visto che proverà in ogni modo a riconquistare la fiducia del suo ex marito. Nel frattempo, Sally sarà eccitata quando scoprirà che farà concorrenza al suo ex Wyatt: una buona occasione per vendicarsi del fatto di essere stata lasciata tempo fa. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Thomas non sarà disposto a rinunciare ad Hope e userà Zoe per ottenere ciò che vuole.

Steffy, non riuscendo più a tenere per sé ciò che prova, chiederà di incontrare Sally. La giovane stilista le dirà del piano organizzato da lei e Liam per spiare Thomas. Stando alle anticipazioni di Beautiful, la Spectra non mostrerà particolare entusiasmo, certa della pericolosità del Forrester. Steffy, come sempre, non si farà condizionare e andrà avanti per la sua strada.

Brooke fa tornare Zoe alla Forrester Creations

Gli spoiler di Beautiful raccontano che Brooke ripenserà al piano di Steffy e Liam per spiare Thomas. Se in un primo momento non approverà, rifletterà poi a lungo per arrivare alla conclusione che sia l’unico modo per mettere con le spalle al muro il giovane. La Logan offrirà così a Steffy tutto il suo appoggio, intenzionata a dimostrare che Thomas sia un bugiardo e uno psicopatico.

Dal canto suo, Thomas rassicurerà Zoe dicendole che i suoi sentimenti per lei sono reali. Peccato che il giovane non sappia che la Buckingam sia complice di Steffy e Liam e stia uscendo con lui solo per estorcergli la confessione che potrà mandarlo in carcere.

Grata per quello che sta facendo per la sua famiglia, Brooke acconsentirà al ritorno di Zoe alla Forrester Creations, nonostante abbia taciuto per molto tempo sullo scambio di culle. Stando alle ultime anticipazioni di Beautiful, la Logan metterà al corrente Hope del piano di Steffy e Liam per smascherare Thomas.

La Logan Jr. accetterà così a malincuore il ritorno di Zoe nell’azienda, con la speranza che possa incastrare il perfido figlio di Ridge.