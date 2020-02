Al Bano confessa “ecco perché non abbiamo gareggiato a Sanremo 2020”

Al Bano e Romina Power sono, da sempre, la coppia musicale italiana più amata in tutto il mondo. Non è un caso se proprio pochi giorni fa il pubblico dell’Ariston li ha accolti sul palco (dove si trovavano in qualità di ospiti d’onore) alzandosi in piedi.

Il cantante pugliese ha spiegato, in una recente intervista, il motivo per cui non ha partecipato, come artista in gara, a Sanremo 2020.

Al Bano e Romina Power, ecco perché non hanno gareggiato al Festival

La curiosità tra i fans della coppia era tanta. Per quale motivo Al Bano e Romina, tornati sul palco dell’Ariston in tutta la loro complicità (nonostante una lite nel dietro le quinte) non abbiano partecipato alla gara. Da molti anni, ormai, la coppia non partecipa insieme alla kermesse sanremese in qualità di “concorrente”. L’ultima canzone della coppia in gara a Sanremo era “Oggi sposi” del 1991. Sono trascorsi ben 29 anni.

In una recente intervista rilasciata per il settimanale Oggi, Al Bano ha spiegato ai fans il motivo per cui, anche quest’anno, la coppia non ha gareggiato. “Io ho la sanremite acuta. Quando penso al Festival mi scatta dentro il brivido della competizione” ha confessato l’uomo. Poi, però, ha proseguito “Ma io sono italiano, ho vissuto Sanremo fin da piccolo. Romina no, lei è americana. Non capisce perché le canzoni debbano stare in gara”.

La decisione di non partecipare, dunque, è stata di Romina Power che Al Bano ha definito come “irremovibile, il suo veto era totale”. Il divieto, dunque, era assoluto e la decisione era ormai presa.

I successi della coppia in gara a Sanremo

Al Bano e Romina Power hanno gareggiato diverse volte a Sanremo ottenendo sempre ottimi risultati. L’esordio è avvenuto nel 1982 con “Felicità” con cui si sono piazzati al secondo posto. Terzo posto, invece, per “Nostalgia canaglia” e “Cara terra mia” rispettivamente nel 1987 e 1989. La vittoria arrivò, invece, nel 1984 con il brano “Ci sarà”.

Dal 1991 la coppia non gareggia insieme sul palco dell’Ariston che ha visto, invece, nei panni di concorrente (da solo) Al Bano che, fino al 2017, partecipò con “Di rose e di spine”.