Daniele Dal Moro fa un gesto spiazzante per Martina Nasoni: il dettaglio non sfugge (FOTO)

La storia fugace tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni è volta al termine da circa due mesi. Tra i due sembra che tutto sia passato, sta di fatto che lui ha accettato la proposta di salire sul trono di Uomini e Donne per conoscere nuove ragazze.

Tuttavia, alcune talpine de Il Vicolo della news hanno fatto caso ad un dettaglio spiazzante inerente un messaggio subliminale che il tronista potrebbe aver mandato alla sua ex. Si tratta di un oggetto speciale, indossato dall’imprenditore, che sarebbe legato alla vincitrice dell’ultimo Grande Fratello.

Capitolo chiuso tra Daniele e Martina?

Quando il pubblico ha appreso della decisione di Daniele Dal Moro di accettare il trono, tutti si sono chiesti cosa ne pensasse Martina Nasoni. La ragazza non ha esitato a manifestare pubblicamente la sua opinione. A suo avviso, infatti, si è detta felice del percorso intrapreso dal ragazzo che ha frequentato per un po’ di tempo. Anche se ha sofferto molto per lui e avrebbe preferito che le cose andassero diversamente, gli augura di trovare la donna giusta.

Non è chiaro quanta verità ci sia dietro questi contenuti, ma una cosa è certa, la ragazza non ha mani paventato l’ipotesi di andare a corteggiarlo. Anche Daniele non ha mai nominato la sua ex fiamma reputandola un capitolo completamente chiuso. Nelle ultime puntate, però, il ragazzo ha sfoggiato un oggetto che sembrerebbe essere legato proprio a lei.

Il messaggio di Dal Moro per la Nasoni

Alcuni telespettatori hanno notato che Daniele Dal Moro sta indossando al braccio una bandana nera che pare gli sia stata regalata da Martina Nasoni. In alcune precedenti IG Stories, l’attuale tronista di Uomini e Donne annunciò di aver ricevuto dalla ragazza un bellissimo regalo, ovvero, proprio quest’oggetto. In tale clip, la vincitrice del GF, però, dichiarò che in realtà Dal Moro se la fosse presa con prepotenza. Tra i due c’era tanta sintonia e complicità in quelle riprese.

Ad ogni modo, per quale ragione adesso il ragazzo ha deciso di mettere nuovamente al polso quell’oggetto? Si tratta di un gesto semplice e privo di significati subliminali oppure il tronista starà mandando qualche segnale alla fanciulla?