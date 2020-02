“Siete scorretti, fate vincere chi vi pare”: L’Eredità, arriva l’accusa per Flavio Insinna [FOTO]

Gioie e dolori per Flavio Insinna

Continua la programmazione giornaliera, dal lunedì alla domenica alle 18.45 su Rai Uno de L’Eredità, il game show capitanato da Flavio Insinna. Quest’ultimo da un paio di stagioni ha preso il posto del compianto Fabrizio Frizzi venuto a mancare per un’emorragia cerebrale nel marzo del 2018.

Inizialmente la scelta dei vertici di Viale Mazzini non è piaciuta per niente ai telespettatori del quiz per i precedenti di Insinna ad Affari Tuoi. Ricordiamo che all’epoca il tg satirico Striscia la Notizia smascherò l’attore romano con dei fuori onda dove maltrattava i concorrenti.

Col passare del tempo, però, il pubblico si è affezionato a Insinna e il programma della tv di Stato sta raggiungendo dei record inimmaginabili. Tuttavia sul web spuntano delle critiche sul nuovo regolamento ma anche di probabili favoritismi.

Nuova accusa a L’Eredità di Flavio Insinna

Dallo scorso settembre, ovvero da quando ha preso il via la 18esima edizione, a L’Eredità c’è stato un cambio di professoresse ma anche del regolamento. In pratica chi arriva al gioco del Triello è poi perde ha la possibilità di tornare la puntata seguente. Ma nelle ultime ore sono apparse delle lamentele da parte di alcuni utenti.

Nello specifico un follower della pagina IG di Flavio Insinna si è lamentata del fatto che nel gioco dei calci di rigore le domande non sono eque per tutti i concorrenti in gara. Secondo l’internauta il conduttore romano fa dei quesiti difficili ad alcuni e facili ad altri. In questo modo il game show non sarebbe corretto. Dopo queste pesanti accuse, arriverà la replica da parte di chi è stato chiamato in causa? (Continua dopo la foto)

Gli ascolti al top del game show di Flavio Insinna

Come accennato prima continua il grande successo d’ascolti da parte de L’Eredità. Infatti il popolare game show del preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna ha raggiunto dei picchi mai realizzati prima.

Punte di oltre sei milioni di telespettatori e il 26% di share. Nonostante il predominio del quiz della tv di Stato, Paolo Bonolis e Luca Laurenti si difendono bene con Avanti un altro! in onda tutte le sere su Canale 5.