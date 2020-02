Grande Fratello Vip: parla l’uomo che stava frequentando Clizia Incorvaia prima del reality

La passione che è scoppiata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha attirato l’attenzione di tutti i protagonisti del reality e del pubblico da casa.

Dopo settimane di chiacchiere e scherzi sembra che qualcosa sia scattato. I due si sono lasciati andare ad un bacio molto appassionato. Le immagini trasmesse in prima serata hanno imbarazzato non poco i due. I compagni di viaggio, invece, sono sembrati felici del feeling che si è creato tra i due.

Clizia e Paolo, però, hanno sottolineato che al momento non si può parlare d’amore. Probabilmente è ancora troppo presto per ipotizzare l’inizio di una relazione. All’esterno della casa più spiata d’Italia ha parlato l’uomo che stava frequentando Clizia prima del suo ingresso al Grande Fratello. In realtà la notizia era uscita fuori qualche giorno fa anche se la bella influencer non ha approfondito l’argomento, etichettando il tutto come una frequentazione.

La storia di Clizia e Paolo al Grande Fratello Vip

Sin dall’ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia ha mostrato un particolare interesse per Paolo Ciavarro. Nonostante il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbia dimostrato di essere una persona abbastanza riflessiva, la loro conoscenza è iniziata con ottimi auspici.

La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, però, qualcosa ha raffreddato gli entusiasmi facendoli leggermente allontanare. In particolare la notizia che Clizia prima dell’ingresso nella casa stesse portando avanti una frequentazione.

Nonostante qualche giorno nel quale Paolo ha preferito rimanere un po’ in disparte, alla fine c’è stato un fantastico riavvicinamento. Durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

Le parole dell’uomo che stava frequentando Clizia

Come detto in precedenza, Clizia Incorvaia prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip stava frequentando un uomo. Per la precisione si tratta di Tiberio Carcano. L’uomo, intervistato da Bollicine Vip, ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda.

I primo luogo ha specificato che si trattava di una conoscenza iniziata da solo un mese. I due hanno parlato del Grande Fratello e si sono detti che lei avrebbe dovuto viversi al meglio questa esperienza. Proprio per questo motivo ora non si aspetta nulla da Clizia e alla fine le ha augurato il meglio.