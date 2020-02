Achille Lauro, spunta un retroscena choc sul suo passato: “Spaccia, ruba e…” (FOTO)

Achille Lauro è stato il concorrente di Sanremo più discusso di questa settantesima edizione del Festival. Il cantante, però, pare nasconda un passato davvero molto difficile dietro quella corazza, quei bizzarri travestimenti e i numerosi tatuaggi.

Nel nuovo libro di Carmelo Abbate, chiamato Storie degli altri, lo scrittore ha dedicato un intero capitolo all’autore del brano Me ne frego ed ha fatto delle confessioni assurde sul suo vissuto.

Il difficile passato di Achille Lauro

Che il personaggio di Achille Lauro fosse alquanto bizzarro si era già capito sin dalla sua prima apparizione sul palco dell’Ariston. Ad ogni modo, in queste ore sono trapelate ulteriori informazioni che sembrano lasciar emergere dei segreti molto pericolosi.

Stando a quanto scritto nel libro di Abbate, infatti, pare che il cantautore provenga da una famiglia molto povera. Ad un certo punto della sua vita, infatti, i genitori gli dissero che non si sarebbero più potuti permettere grandi acquisti e cene fuori.

All’epoca Achille aveva 12 anni e decise di circondarsi di persone poco raccomandabili per poter avere tutte le cose che i suoi genitori non potevano comprargli. Per tale ragione, incominciò a spacciare, a rubare motorini per poi rivenderli. All’età di 14 anni, invece, entrò all’interno di un supermercato e fece una rapina in compagnia di altri amici. Molti di essi sono finiti in prigione o, ancor peggio, non ci sono più.

La scalata verso il successo

Con il passare del tempo, poi, l’artista ha cominciato a fare sempre più strada ed ha intrapreso la carriera della musica. Grazie al suo lavoro è riuscito ad offrire alla sua famiglia un tenore di vita più alto e meno difficile. Con i primi soldi guadagnati ha sanato i debiti della sua famiglia ed ha ricomprato i gioielli della nonna che sua madre aveva impegnato per tirare avanti.

Insomma, il racconto sul passato di Achille Lauro è davvero spiazzante. Dietro quella maschera si cela una persona che ha molto sofferto ed ha anche commesso dei grossi errori nella sua vita fino a questo momento. Per il momento, il cantante non si è ancora espresso in merito a tutto ciò che è trapelato sulla sua vita. Non ci resta che attendere per vedere se spenderà qualche parola.