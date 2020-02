Belen Rodriguez piccante su Stefano De Martino: “Lo faccio ogni giorno, ma che dolore quando…”

La vita di coppia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un periodo d’oro. Al momento sono in pausa dalla televisione, quindi si concentrano principalmente sul loro amore. Di recente la coppia e il figlio Santiago hanno realizzato un viaggio a Parigi, in un noto parco giochi internazionale, documentando tutto su Instagram.

Addirittura il ragazzino ha chiesto ai suoi genitori di trasferirsi definitivamente in Francia e l’idea non è per niente dispiaciuta al ballerino napoletano e alla showgirl argentina. Come detto prima l’amore tra i due artisti va alla grande e non troppo tempo fa la conduttrice di Tu si que vales aveva raccontato dei particolari piccanti sulla sua vita sessuale.

La soubrette argentina è la regina del gossip

Per chi conosce Belen Rodriguez sa perfettamente che quest’ultima non ha peli sulla lingua, infatti dice ciò che pensa. Senza ombra di dubbio la soubrette argentina è la regina indiscussa della cronaca rosa, infatti ogni sua azione viene immediatamente ripresa da siti e riviste di pettegolezzi.

La sua vita amorosa ha dato tanto da lavorare ai paparazzi che in questi anni non l’hanno mai mollata un attimo. Da qualche tempo, però, da quando c’è stata la reunion con Stefano De Martino la donna ha scelto la via della riservatezza. Sono poche le parole che escono, ma quando lo fa rivela delle cose clamorose.

Belen Rodriguez parla della sua vita sessuale

Tempo fa Belen Rodriguez aveva rilasciato un’intervista al magazine Vanity Fair Italia parlando, come altre sue colleghe, della sua vita matrimoniale. Parlando col giornalista la soubrette argentina ha riferito che le avevano parlato di una sorta di quarantena. Ovvero un lungo periodo di astinenza dopo aver partorito.

La moglie di Stefano De Martino, però, ci ha provato lo stesso anche se era troppo presto. Infatti durante il rapporto lei ha praticamente visto le stelle. Poi ha addirittura pensato che non ci sarebbe mai più riuscita, mentre ora fa l’amore tutti i giorni. Dichiarazioni davvero piccanti che sicuramente faranno parlare il popolo del web.