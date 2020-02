Tina Cipollari, notizia bomba chi sarà il suo testimone di nozze?

Tina Cipollari pronta a sposare il suo compagno Vincenzo Ferrara e a prendere il posto accanto a lui: chi prenderà la sua poltrona a Uomini e Donne?

Tina Cipollari fa parlare nuovamente di sé. L’opinionista del trono over di Uomini e Donne è uno dei volti storici della trasmissione, nonché braccio destro di Maria De Filippi in studio. Adesso ci sono grandi novità nella sua vita privata e forse, anche da un punto di vista lavorativo. Innanzitutto, la vamp sta per convolare a nozze.

Da un punto di vista professionale però sembra anche essere convinta di voler prendere il suo posto all’interno del ristorante del suo compagno, Vincenzo Ferrara. Infatti, è pronta ad addolcire i palati delle persone come pasticciera. La bella opinionista ha deciso di mettere tutto il suo impegno e vuole ripartire con l’imprenditore Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari e il suo posto a Uomini e Donne

Proprio adesso che Tina Cipollari probabilmente lascerà Uomini e Donne, si cerca di capire chi prenderà il suo posto nella trasmissione Dating show di Maria De Filippi. Molto probabilmente Karina Cascella è quella che potrebbe essere la più papabile per questo tipo di ruolo.

Lei ha detto però che Tina è insostituibile, e quindi è falso che prenderà la sua poltrona. Quello che è certo però è che la vamp vuole concentrarsi sulla sua storia d’amore con Vincenzo e quindi sarà distante dal programma.

Fino a pochi giorni fa intanto, correvano voci di una crisi tra Tina e Vincenzo però, lui ha smentito, dicendo che sono sempre molto innamorati. Adesso infatti, stanno cercando di stare più possibile insieme, nonostante la distanza sia difficile da superare.

Le nozze e la testimone “bomba”

Adesso, una volta che finalmente si sono uniti e la loro storia è diventata più che stabile, è probabile che Tina Cipollari lascerà tutto per seguire il suo cuore.

L’opinionista, ha detto che si sposeranno anche ai suoi figli però non c’è ancora una data certa. La certezza è che la testimone sarà Maria De Filippi. Piuttosto, si sta preparando anche da un punto di vista fisico: ha deciso di fare una dieta proprio per rimettersi in forma per le nozze.

Ha fatto sapere che si farà aiutare nell’organizzazione del matrimonio da Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Il nome sembra in realtà normalissimo se non fosse che andrà ad acuire le ostilità tra Tina e Gemma, nemiche da sempre nel corso della trasmissione