Paola Barale, Ballando con le stelle, fuori dal programma il suo cachet è troppo alto

Paola Barale esclusa dal cast di Ballando con le Stelle: aveva chiesto troppi soldi alla produzione, arriva il “no”

Paola Barale non parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Infatti, tutti abbiamo sperato di vederla all’opera e mettersi in prima linea come ballerina però, probabilmente non sarà possibile.

L’ex valletta di Miko Buongiorno, ex compagna di Raz Degan, avrebbe dovuto partecipare al programma di Milly Carlucci. Ma le cose sono andate in maniera completamente diversa.

The post internazionale ha svelato che la donna aveva chiesto un cachet troppo alto e quindi, alla fine si era deciso di non procedere per la sua candidatura. Il giornale on-line coordinato nella parte dello spettacolo da Selvaggia Lucarelli, che anche quest’anno sarà in giuria nel programma di Milly Carlucci, è molto credibile. Al 90% quindi, Barale non sarà tra i concorrenti.

Paola Barale e la richiesta spropositata

Secondo le indiscrezioni pubblicate su The post internazionale Paola Barale aveva richiesto la produzione di Ballando con le stelle un accordo economico troppo alto. Il cachet infatti, era molto superiore a quello degli altri concorrenti e quindi alla fine la società che produce lo show ha deciso di dirle di no.

All’interno del programma ci sarà sicuramente anche Raz Degan e sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe successo tra i due. Un vero, peccato che non ci sia l’accordo perché adesso non ci sarà la possibilità di vedere i due volti noti della televisione mettersi alla prova.

Gli altri papabili concorrenti di Ballando con le Stelle

Tra gli altri possibili concorrenti dello show di Milly Carlucci, oltre alla proposta fatta a Paola Barale, anche quella per Arisa. Infatti la cantante italiana è stata invitata in diretta da Milly Carlucci a partecipare alla trasmissione, ma non ha ancora dato una risposta. La bella cantante è stata invitata anche all’Isola dei famosi.

La trasmissione di Milly Carlucci inizierà il prossimo 21 marzo ed è un appuntamento molto atteso sia in termini di ascolti che di divertimento. Nel corso dell’ultima edizione ha vinto la coppia formata da Sara di Vaira e Lasse Matberg.

Ora però ai cerca di capire chi sono i VIP che sono pronti a mettersi in gioco con la danza. Un momento molto particolare perché in questa trasmissione dovranno superare tutti i loro limiti da un punto di vista artistico con l’aiuto di esperti del mondo del ballo che li sapranno guidare tra delle complesse coreografie.