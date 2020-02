La Vita in diretta, Morgan attacca Amadeus e poi svela una rissa: “C’era la polizia”

Continua la guerra tra Morgan e Bugo anche a La Vita in diretta. Nel corso della puntata di ieri sono stati chiamati a intervenire Valerio Soave, manager di Bugo, e Andy dei Bluvertigo, amico di Morgan.

Da tale dibattito sono emersi nuovi retroscena, ma l’apice si è toccato nel momento in cui l’artista milanese ha chiamato in diretta ed ha sferrato duri attacchi contro alcuni protagonisti del Festival di Sanremo. I suoi bersagli sono stati, ovviamente, l’entourage del suo collega e il conduttore della rappresentazione musicale.

Morgan e il retroscena sulla rissa

Ieri a La Vita in diretta l’artista Morgan ha interrotto il programma con una telefonata. Il protagonista si è duramente scagliato contro il manager di Bugo accusandolo di avergli messo le mani addosso.

La persona in questione sembrerebbe aver aggredito l’artista in presenza di numerosi testimoni. Morgan ha anche dichiarato di essere in possesso di un messaggio del suo collega nel quale asseriva che temeva che Soave mettesse le mani addosso anche a lui.

Naturalmente, Valerio, che era in collegamento telefonico, non ha potuto fare a meno di smentire le accuse del suo interlocutore. L’uomo ha fatto leva sul fatto che, al momento della presunta aggressione, fosse presente anche la polizia, la quale non sarebbe minimamente intervenuta in quanto il fatto non sussiste.

L’artista attacca Amadeus a La Vita in diretta

Secondo il punto di vista dell’agente di Bugo, infatti, se ci fosse stata realmente una violenza, sarebbero partite delle denunce e dei provvedimenti legali, cose che in realtà non si sono verificate. Morgan si è difeso a La Vita in diretta dicendo che lui non fosse un tipo da denunce. Ad ogni modo, il conduttore Alberto Matano è intervenuto per placare gli animi ed ha accusato l’artista di aver mancato di rispetto anche ad Amadeus con il suo gesto.

A quel punto, allora, Marco Castoldi ha sferrato un duro attacco anche contro di lui. Nel caso specifico ha detto il presentatore del Festival ci ha sguazzato in tutta questa storia. Morgan, infatti, ha detto che la brutta figura l’ha fatta solo lui, mentre il conduttore si è preso solo i meriti degli ascolti.