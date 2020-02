Antonio Zequila Grande Fratello Vip: vuota il sacco: “Ci siamo baciati poi……”

Antonio Zequila ha rivelato il bacio in auto con Mila Suarez prima del GF Vip, lei conferma e dice che si trattava di un bacio scherzoso

Antonio Zequila, ex attore per i Fotoromanzi, attore di teatro e modello, e attualmente concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto molti flirt. In realtà, nella sua vita ha avuto tante storie, anche con donne famose, ma questa era inedita.

Poco prima di entrare al Gf Vip, condotto quest’anno da Alfonso Signorini, è stato paparazzato con un volto noto della televisione italiana. Si tratta di Mila Suarez, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Alex Belli.

Il flirt fra i due risale, come detto prima, a quando Zequila era ancora fuori. Gli scatti dei due insieme però sono giunti a Novella 2000 a fine gennaio 2020. Nelle foto i due sono molto intimi e si scambiano anche un bacio appassionato mentre sono in auto.

Antonio Zequila e Mila sorpresi in auto

Le foto quindi risalgono a prima dell’entrata di Zequila nel GF Vip. Ospite a Pomeriggio Cinque, la Suarez ha spiegato a Barbara d’Urso che Zequila le è stato presentato da amici. La modella ha aggiunto che Antonio è stato simpatico e gentile e alla fine le ha dato un bacio.

La conduttrice però ha voluto indagare su come erano andate veramente le cose. A quel punto Mila ha aggiunto che lui voleva provare il bacio della marocchina. Ecco perché ha detto che il loro è stato un bacio scherzoso.

Inoltre, si trovavano in macchina perché lui la voleva accompagnare, però non è successo nulla. Il giorno seguente la Suarez ha sentito Antonio Zequila ma ha interrotto la cosa perché doveva partire per Dubai.

La versione di Mila non convince

Nello studio di Barbara D’Urso la modella ha anche rivelato che Antonio la voleva rivedere, ma che lei allora stava da una sua amica. Zequila le ha anche regalato anche delle rose, ma fra loro non è accaduto niente.

Mila ha poi detto che lui l’ha anche invitata a casa sua, a Roma, ma che lei non è mai andata. Il racconto di Mila non ha convinto i presenti e molti sospettano che abbia chiamato i fotografi per creare un gossip falso.

Anche gli opinionisti non hanno creduto a quanto detto dalla Suarez e sono convinti che c’è sotto qualcosa, magari ha organizzato tutto per notorietà