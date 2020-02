Pedro, il fratello di Pago, a Mattino Cinque: la decisione nei confronti di Pago e Serena

Pedro, fratello di Pago, ha preso una decisione dopo l’intervento al Grande Fratello Vip e l’ha comunicata a Mattino Cinque

L’intervento di Pedro al Grande Fratello Vip

Lunedì 10 febbraio è andata in onda la decima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Per Pago c’è stato un momento molto particolare, ovvero l’ingresso del fratello Pedro.

Quest’ultimo ha detto al cantautore che la famiglia non approva il comportamento di Serena, molto egoista e di cattivo gusto per quanto li riguarda. A lui piacerebbe rivedere il Pago dei primi giorni, invece, da quando c’è Serena si è spento perchè sta sempre con lei e difende lei quando non è difendibile.

A seguito di queste parole, Pago ha difeso Serena, ha chiesto a Pedro e alla sua famiglia di stare tranquilli perchè è stato lui a volerla nel reality. Poi, però, scoprendo dei like di Serena all’ex tentatore Alessandro Graziani, Pago si è infastidito. Ne è nato uno scontro molto acceso tra lui e l’ex tronista e quest’ultima ha offeso lui, il fratello e anche Alfonso Signorini con un linguaggio davvero scortese e volgare.

Pedro a Mattino Cinque: la decisione

Federica Panicucci aveva invitato a Mattino Cinque Pedro per replicare alle accuse e alle offese di Serena. Infatti, il comportamento dell’ex tronista non è piaciuto a nessuno, soprattutto quando ha attaccato la famiglia di Pago. Tuttavia, Pedro ha deciso di non essere in studio di persona ma di chiamare telefonicamente in diretta.

Lui e Federica Panicucci si erano sentiti anche il giorno prima, ma Pedro ha deciso di fare in questo modo. Parlando con la conduttrice ha poi spiegato di aver preso una decisione importante, ovvero di non replicare in nessun modo alle dichiarazioni di Serena. Adesso per lui è importante la serenità di suo fratello e per questo non interverrà più, ma ne parlerà con lui in privato quando uscirà dal Grande Fratello Vip.

Per Pedro è normale il comportamento di Pago che è innamorato e difende le persone che ha attorno. Voi che cosa ne pensate della decisione di Pedro? Federica Panicucci l’ha ringraziato per la sua gentilezza.