“Sei senza mutande…”: Gemma Galgani sfila, lo spacco inguinale mostra più del dovuto, e la farfallina? [VIDEO]

Gemma Galgani sfila con un abito con uno spacco inquinale

Il nuovo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne si è aperta con l’ennesima discussione tra Gemma Galgani e il cavaliere Marcello. Dopodiché la padrona di casa Maria De Filippi ha annunciato la sfilata di moda. Dopo quella dedicata ai signori del parterre senior ora è stato il turno delle dame.

Il tema del defilé era “Stasera mi dirai di si”. Visto l’avvicinarsi di San Valentino, le signore erano pronte a sfoggiare il loro abito più bello. A partire è stata Gemma Galgani che ha letteralmente lasciato a bocca aperta tutti i presenti. Nello stesso tempo, però, c’è stato un feroce attacco da parte di Tina Cipollari.

Tina accusa Gemma di non avere le mutandine

Gemma Galgani ha sfilato sulla passerella in modo passionale ed elegante. Un vestitino nero trasparente con una vistosa rosa rossa vicino la scapola destra e un’altra con un gambo lungo in mano. Ma quello che ha lasciato stupiti i presenti è lo spacco inquinale che mostrava più del dovuto.

A quel punto ha preso la parola l’acerrima nemica Tina Cipollari che ha iniziato ad insinuare un’assenza di mutandine da parte della dama torinese. Maria De Filippi ha preso le difese di quest’ultima affermando di averle, infatti è arrivata la conferma della diretta interessata.

Poi ha preso la parola anche Gianni Sperti paragonando Gems come la nonna di Belen Rodriguez. A differenza della showgirl argentina, però, la piemontese è sprovvista di farfallina all’inguine. Particolare sottolineato dalla stessa Galgani che ha detto di non aver avuto tempo di farsi il tatuaggio. (Continua dopo il video)

Lite in studio e il ritorno di Ida Platano

Resta il fatto che la sfilata di Gemma Galgani ha provocato l’ennesima discussione in studio con Tina Cipollari. La storia opinionista di Uomini e Donne, infatti, non si capacita come una signora di 70 anni metta un vestito con uno spacco del genere.

Subito dopo è stato il turno di Ida Platano che è tornata al Trono over per sfilare ma senza Riccardo Guarnieri. Alla domanda di Queen Mary come va con Riccardo Guarnieri le sono scese delle lacrime dicendole di cambiare argomento.