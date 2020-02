Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu hanno un accordo segreto

Pago e Serena hanno un accordo?

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip Pago e Serena Enardu sono stati al centro dell’attenzione per un gesto di lei. In pratica il fratello di lui è entrato nella casa per metterlo in guardia dalla donna. Gli ha mostrato un like che ha messo ad Alessandro, ovvero il tentatore che ha conosciuto ai tempi di Temptation Island Vip.

Anche se il cantante non ha nascosto il suo dispiacere, ha deciso di perdonarla. Davanti a questa scelta tutti hanno iniziato a porsi delle domande. Nonostante tutto il dolore che le ha causato, alla fine tende sempre a giustificare ciò che fa. Per questo motivo si dice che probabilmente tra i due ci sia un accordo mirato a garantire visibilità.

‘Si l’ho perdonata, ma a volte bussano alla porta i fantasmi’

Pago e Serena hanno un accordo? Non ci sono al momento delle prove concrete, ma sono in tanti a ipotizzarlo. Tutto ha avuto inizio quando Alfonso Signorini ha chiesto l’attenzione di Serena per fare delle domande. Le ha anche consigliato di vivere la relazione con più tranquillità, dato che è accanto all’uomo che dice di amare.

Per quanto riguarda Pago, invece, ha ammesso di essere tormentato dalle vicende passate. In effetti subito dopo il fratello gli ha fatto vedere una foto artistica di Alessandro con un mi piace della donna. Una volta andato via, la coppia ha iniziato a litigare sotto le telecamere. Alla fine non solo hanno sorvolato sull’argomento, ma lui le ha chiesto paradossalmente scusa.

A quel punto Wanda Nara, Pupo, il conduttore e i presenti in studio sono rimasti a bocca aperta. Anche l’ennesima mancanza di rispetto ha perdonato, dunque il web si è scatenato. E’ impensabile che l’amore renda così ciechi di fronte all’evidenza dei fatti. Ragion per cui si sta iniziando a non credere nella loro buona fede.

‘Non mi piace la tua amicizia con Licia. E’ omosessuale’

Cristiano Malgioglio ha accusato Pago di aver screditato Licia Nunez per la sua omosessualità. Ha chiesto a Serena di starle lontana perché potrebbe provarci con lei. Le sue parole sono state condivise sui social e sembrano essere compromettenti. Inoltre ha avuto da ridire anche sulle sue origini pugliesi. Per questo motivo sono stati richiesti dei provvedimenti alla produzione. Come andrà a finire?