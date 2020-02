“E’ incinta…?”: Claudio Lippi, l’annuncio a La prova del cuoco, la precisazione di Elisa Isoardi

Claudio Lippi chiede ad Elisa Isoardi se è ancora incinta

Dopo l’assenza per motivi di salute, Claudio Lippi è tornato in forma a La prova del cuoco. La puntata del cooking show andata in onda giovedì è iniziata ancora una volta con un divertente siparietto tra Elisa Isoardi e la sua spalla destra. Dopo aver presentato i cuochi e la giuria, la professionista piemontese ha fatto entrare nello studio Rai Fabrizio Frizzi di Roma colui che l’aiuta con la conduzione.

E dopo averla raggiunta lo stesso Lippi ha fatto un’allusione su una misteriosa gravidanza. Ma ovviamente l’uomo non si riferiva all’ex fiamma di Matteo Salvini ma alla moglie dello chef palermitano Natale Giunta. Lippi ha esclamato: “Ma è ancora incinta…?”.

La moglie dello chef Natale Giunta non è incinta

A quel punto Elisa Isoardi ha iniziato a sorridere dicendo al collega che non aspetta nessun bambino. Poi la padrona di casa de La prova del cuoco ha detto alla regia di inquadrare la consorte di Natale Giunta, Valeria. Ma quest’ultima non si è voluta alzare, quindi i telespettatori non ha potuto vedere se ha il pancione oppure no.

Poi scherzando con Claudio Lippi, la conduttrice alessandrina ha detto: “Natale e Valeria non aspettano un bambino, ma hanno tre chihuahua… e forse ora alleveranno anche il quarto”. Dopo questo simpatico siparietto i due hanno iniziato la nuova puntata del cooking show di Rai Uno.

Claudio Lippi fa una nuova gaffe a La prova del cuoco

Ma nella stessa puntata, quella del giovedì, de La prova del cuoco, il co-conduttore Claudio Lippi ha commesso un’altra gaffe clamorosa. Il professionista milanese, infatti, ha chiamato il giurato Sanzano piuttosto che Lorenzo Sandano. Ricordiamo che Lippi è stato assente per quasi una settimana per una broncopolmonite.

Mentre martedì scorso l’uomo ha pronunciato una frase che ha sollevato un polverone sui social media. Intanto proseguono gli ottimi ascolti del programma culinario di Rai Uno che si avvicina molto alla concorrenza, ovvero Forum di Barbara Palombelli.