Spoiler Uomini e Donne trono classico: Giulio Raselli e Giulia D’Urso ospiti in studio

Oggi, giovedì 13 febbraio, è stata effettuata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Le talpe del Vicolo della news hanno anticipato qualche piccolo spiffero in merito a quello che è accaduto.

Le informazioni trapelate fino a questo momento non sono ancora del tutto complete. Ad ogni modo, i fan sono già andati in fibrillazione per quel poco che è emerso. Nel corso della puntata odierna, infatti, sono stati presenti anche Giulia D’Urso e Giulio Raselli.

Giulia e Giulio ospiti a Uomini e Donne

Dopo una decina di giorni di pausa dalle riprese, Maria De Filippi ha deciso di ritornare con le avventure dei giovani. I percorsi dei vari tronisti si stanno rivelando particolarmente intensi e ricchi di colpi di scena.

Ad ogni modo, la registrazione del trono classico di giovedì 13 febbraio di Uomini e Donne è stata infiammata dal ritorno di una coppia famosa all’interno del talk show, stiamo parlando di Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due ragazzi sono stati convocati dalla conduttrice per ragguagliare i fan circa i progressi della loro relazione.

Giulia e Giulia convivono in un appartamento nel paese del tronista e si stanno cimentando nello scegliere l’arredamento. Attraverso i loro profili social, infatti, sono trapelate delle Instagram Stories nelle quali i due sembrano molto affiatati. Per adesso hanno già scelto la cucina, ma devono proseguire con il resto dei complementi d’arredo. (Continua dopo la foto)

Come avrà reagito Giovanna al trono classico?

In ogni caso, la cosa che sta generando maggiore sgomento in queste ore riguarda la reazione di Giovanna Abate all’ingresso della coppia felice. Tutti ricorderanno la lite avvenuta tra l’attuale tronista e Raselli al momento della scelta. Per tale ragione, sono in molti ad essere estremamente curiosi di scoprire cosa si saranno detti i due protagonisti.

In attesa di ulteriori spoiler in merito all’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, c’è chi crede che Giovanna e Giulio abbiano finalmente sancito la pace durante le riprese. Altri, invece, ipotizzano che tra i due siano continuate le battutine pungenti e sarcastiche che hanno contraddistinto la maggior parte del loro percorso.