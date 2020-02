‘A letto mi piace farlo…’: Mara Venier senza freni sotto le lenzuola, la confessione bollente

Mara Venier senza freni sotto le lenzuola

Mara Venier non sbaglia mai e continua ad essere una delle presentatrici più amate dal pubblico italiano. La scorsa settimana l’abbiamo vista alle prese con una puntata speciale di Domenica In direttamente da Sanremo, dove ha invitato tutti i cantanti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston.

Ieri sera, proprio Striscia la Notizia ha mandato in onda il meglio delle sue ‘performance’ sul palco mettendo in evidenza le sue ‘effusioni’ e simpatie nei confronti degli artisti. Anche quando rilascia dichiarazioni senza filtri, proprio come queste, la conduttrice riceve consensi. Sarà senz’altro merito della sua schiettezza e della propria ironia. Vediamo nei dettagli cosa ha confessato.

Mara Venier, scintille a letto

Stavolta Mara Venier si è ritrovata a raccontare alcuni particolari intimi della sua vita privata. La conduttrice televisiva ha dichiarato di aver vissuto la sua intimità con la giusta consapevolezza. Con molta libertà, curiosità e soprattutto senza tabù, la moglie di Nicola Carraro non ha mai avuto problemi sotto le lenzuola.

Con molte delle sue colleghe dello spettacolo, anche la Zai più famosa d’Italia è stata corteggiata da diverse donne e non si è mai concessa a nessuno senza un feeling mentale.

La conduttrice invita Bugo a Domenica In

Domenica 9 febbraio, Mara Venier è andata in onda con una puntata dedicata a Sanremo e ai suoi partecipanti. Un successo inaspettato sia per il Festival condotto da Amadeus che per la stessa presentatrice che è stata seguita da più di sei milioni di telespettatori, on una media del 32% di share. Domenica prossima, invece, andrà in onda come di consueto con Domenica In e si parlerà ancora del Festival.

L’ospite più atteso è senza dubbio Bugo che dopo la squalifica insieme a Morgan, con cui aveva portato in gara il brano ‘Sincero’ affronterà la questione parlando in prima persona. L’artista non si tirerà di certo indietro e darà le sue ragioni riguardo l’abbandono del palco durante l’esibizione. Mara Venier ha deciso di invitare l’artista per rendere omaggio alla sua bravura e alla sua sensibilità.