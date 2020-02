Francesca Cipriani picchiata dall’ex: testimonianza choc

Francesca Cipriani lamenta di essere stata picchiata dall’ex fidanzato in reiterate occasioni

Ad oggi Francesca Cipriani è ufficialmente single, anche perché come dichiarato da lei stessa nell’intervista pubblicata su Bollicine Vip non intende forzare i tempi. Le piacerebbe avere dei bambini, un gatto ed una famiglia, ma cercare l’amore ad ogni costo esula dal suo modo di pensare.

Del resto, conviene selezionare accuratamente con chi stare, senza permettere che la disperazione prenda il sopravvento. La co-conduttrice de La Pupa e il Secchione, ricoverata in ospedale tempo fa, imputò al fidanzato di allora, Marco Pavanello, di averla picchiata.

Secondo la versione di Francesca Cipriani, tra loro due era scoppiata una lite furibonda, finita male. Il diverbio sarebbe scoppiato apranzo, mentre i due si trovavano in compagnia di amici presso il locale “Al Trono” di Saletto. Festeggiavano Pasqua. In apparenza una giornata come tante.

Animi accesi

E invece quando Francesca Cipriani ha scoperto alcuni sms sul cellulare del fidanzato, gli animi si sono immediatamente accesi. Ed è sorto un battibecco, continuato fuori dal locale. Qui la ragazza ha avuto un malore, in mezzo alla strada. E si è accasciata. In suo soccorso sarebbero dunque accorsi i carabinieri e un’ambulanza.

La relazione era già finita al centro del gossip qualche mese prima, nel momento in cui Francesca Cipriani aveva lamentato di aver subito dal compagno dei maltrattamenti, avvenuti nella loro casa di Lozzo Atestino, a Padova. Anche allora si erano resi necessari i carabinieri.

Francesca Cipriani ricoverata in ospedale

Dalle testimonianze trapelate la giovane si era fatta ricoverare in ospedale “per esaurimento nervoso”. Ma in un’intervista concessa a Tgcom 24 la diretta interessata ci era andata giù pesante. Altro che gelosia e malore – affermò – è stata picchiata, anzi desiderava proprio ucciderla. La dinamica sarebbe stata la stessa, con lei a intercettare “messaggini piccanti” sul cellulare di Pavanello e con lui che, sentitosi chiedere spiegazioni, l’avrebbe aggredita.

I precedenti, risalente al 2014, devono pur aver trasmesso a Francesca degli insegnamenti. Fra poche ora cercherà di difendere il suo onore da Barbara Alberti. Qui non voleranno pugni e schiaffi, parole grosse forse sì.