Una Vita, anticipazioni: Servante nasconde delle lettere d’amore

le Avvincenti come sempre le anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime puntate, frate Guillermo morirà assassinato da un uomo misterioso. Mendez sarà convinto che dietro tutto ciò ci sia Ursula, tanto da farla finire in prigione.

Telmo aiuterà la Dicenta a dimostrare la sua innocenza, chiedendo aiuto sia a Lucia che a padre Bartolomeo. Intanto, il buon Servante sembra nascondere un dolce segreto.

Una Vita, nuove trame: Inigo tormentato da Andres

Nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, Trini darà alla luce la piccola Milagros. Celia, dopo aver perso il bimbo che porta in grembo, si legherà in maniera ossessiva alla piccola, arrivando ad allontanare chiunque provi a prendersene cura, compresa tata Fulgencia. Intanto, le trame di Una Vita narrano che Telmo e Lucia finiranno al centro di uno scandalo. Qualcuno ha informato i giornali della loro relazione peccaminosa.

Inigo dovrà vedersela con i debiti contratti scommettendo sugli incontri di boxe. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, il giovane sarà vessato da Adres, che pretenderà i soldi prestati in precedenza. Purtroppo la situazione diventerà allarmante quando ad Acacias Flora scomparirà nel nulla.

Lucia e Telmo al centro dello scandalo

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, vedremo che Padre Bartolomeo accetterà di aiutare Telmo. Il religioso si metterà infatti a cercare dei documenti che potrebbero incastrare Espineira. Bartolomeo verrà a sapere che i Valmez erano parenti: cosa si nasconde dunque nella famiglia Alvarado? Inigo sarà sempre più disperato e, non sapendo più come muoversi, si deciderà a confessare a Leonor di essere perseguitato dal suo creditore. La Hidalgo si infurierà con il fidanzato.

Successivamente, Milagros verrà riportata a casa dei Palacios nonostante la riluttanza di Celia. Ramon però non riuscirà a guardare la piccola, visto che le farà tornare in mente la povera Trini. Acacias sarà in fermento quando leggerà un articolo scandaloso su Lucia e Telmo.

I due non sanno che ad avvisare i giornalisti è stato il perfido Samuel. Infine, le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, Servante comincerà a far insospettire le altre domestiche della soffitta.

Si verrà a sapere che l’uomo nasconde uno scrigno nel quale conserva delle misteriose lettere d’amore: di chi saranno? Lo sapremo con i prossimi spoiler dell’amata soap opera spagnola in onda su Canale 5.