“Sono stata costretta a farlo…”: Belen Rodriguez, ecco perché si è rifatta il seno [FOTO]

Belen Rodriguez trova sempre il modo di far parlare di sé

Da quando è tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez cerca di rimanere lontana dal gossip. Un compito arduo visto che la soubrette argentina da anni è quasi sempre sulle riviste di pettegolezzi. Quando non vi è presente la madre del piccolo Santiago fa parlare di sé per gli scatti audaci postate su Instagram.

Un profilo che conta oltre nove milioni di follower e dove la conduttrice di Tu si que vales posta foto e video del suo quotidiano, ma anche shooting fotografici. Scatti dove la donna spesso mette in evidenza il suo décolleté perfetto. Ma è tutta opera di madre natura oppure del chirurgo plastico?

La showgirl argentina ammette di essersi rifatta il seno

La domanda sorge spontanea: Belen Rodriguez rifatta sì o no? La nota soubrette argentina non si è mai nascosta su tale argomento. Ebbene sì, la moglie di Stefano De Martino anni fa si è rifatta il seno. Per la prima volta in assoluto la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias ha spiegato la ragione che l’ha costretta a tale scelta.

La conduttrice Mediaset lo ha raccontato in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa a Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. La donna ha spiegato il suo rapporto con la chirurgia plastica e i ritocchino estetici. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez e la confessione al periodico di gossip Chi

Intervistata dal noto settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, Belen Rodriguez ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica riferendosi il décolleté. A Chi la soubrette ha detto di aver fatto delle cosine se le elenca si contano nelle dita di una mano. Diversi anni fa si aumentò la taglia del seno perché era dimagrita notevolmente, ovvero otto chili.

Una perdita di peso che le fecero sparire le tette. Poi ha fatto qualche punturina, ma da quella volta non ne ha fatte più. “Quando sarà mi farò un bel lifting”, ha concluso la moglie di Stefano De Martino al magazine prodotto da Mondadori.