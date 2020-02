Quando UPAS e Chi l’ha visto? si incontrano

Nell’ultima puntata del noto programma rai Chi l’ha visto? la conduttrice Federica Sciarelli ha riservato un posto speciale ad alcuni attori di Un posto al sole.

In collegamento dal palazzo Palladini, location principale della soap partenopea, c’erano Maria Tagliaferri (Giulia) e Michelangelo Tommaso (Filippo). Le ultime storyline di UPAS hanno mostrato la truffa ai danni di Giulia Poggi da parte di un losco figuro, che si faceva chiamare Marcello Sermonti.

Il delinquente, riuscendo a far innamorare di sé la povera donna, aveva convinto quest’ultima ad inviargli 5000 euro, affermando di avere seri problemi con usurai e creditori. Se non fosse stato per l’intervento di Ornella e dei figli Niko ed Angela, l’ex di Renato sarebbe finita sicuramente sul lastrico.

Chi l’ha visto? : l’annosa questione delle truffe amorose

Nelle recenti puntate di Un posto al sole c’è stata una piacevole (e intelligente) citazione a Chi l’ha visto? riguardo il tema delle truffe amorose. Federica Sciarelli ha quindi pensato di ricambiare, intervistando gli attori di UPAS Marina Tagliaferri e Michelangelo Tommaso.

Questo crossover tra il mondo reale e quello fittizio (addirittura Sciarelli si è rivolta ai due chiamandoli con i nomi dei personaggi che interpretano) ha generato numerosi feedback da parte dei telespettatori. In molti hanno scritto alla redazione di CLV per verificare sui social alcuni account che potrebbero essere dei fake.

La soap e il programma dedicato agli scomparsi si sono fusi “one night only” e per pochi minuti, in quanto tre attori di UPAS sono stati coinvolti, a loro insaputa, in truffe amorose via social.

Gli attori coinvolti nelle truffe romantiche online

Il primo malcapitato è stato il povero Maurizio Aiello, interprete del subdolo Alberto Palladini. Gente senza scrupoli aveva infatti sottratto diverse foto dai suoi profili social per trarre in inganno alcune donne innamorate. In seguito è stata la volta di Michelangelo Tommaso, interprete di Filippo.

La sua foto è stata presentata come appartenente ad un vedovo in cerca di nuove relazioni. Anche la povera Samanta Piccinetti, interprete di Arianna e moglie di Tommaso, si è vista coinvolta (seppur indirettamente) in questo torbido business delle truffe online. Le foto dell’attrice (in cui appare accanto a suo marito Michelangelo) sono state rubate per rendere più verosimile la costruzione del personaggio del “vedovo”.