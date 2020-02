Antonella Elia svela uno scoop su Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

Scoppia lo scoop al Grande Fratello Vip, Antonella Elia rivela che Adriana Volpe ha fatto l’amore per la prima volta con il marito a San Valentino prima delle nozze

Grande serata per il Grande Fratello Vip 2020 nel giorno di San Valentino, ma non sono mancati certamente gli scoop. Oltre alla sorpresa organizzata per Paola Di Benedetto, che ha ricevuto il video di Fede, c’è stata anche la sorpresa per Adriana Volpe.

Più che sorpresa, è stato uno scherzo organizzato da Alfonso Signorini che si è messo d’accorda con il marito Roberto Parli. Prima di dare la notizia del finto tradimento ad Adriana Volpe, il conduttore ha chiamato Antonella Elia.

Signorini ha rivelato alla Elia che il marito di Adriana l’aveva tradita, però lei non doveva dire nulla una volta tornata in casa. La Elia si è mostrata dispiaciuta, e proprio in questo frangente ha rivelato uno scoop.

Antonella Elia rivela uno scoop su Adriana Volpe

Antonella Elia, dopo aver espresso il dispiacere per la Volpe che era innamoratissima del marito, ha aggiunto che per lei sarebbe stato un colpo durissimo. Infatti, ha svelato un particolare piccante sulla Volpe: Adriana e Roberto avevano fatto l’amore per la prima volta proprio nel giorno di San Valentino!

La rivelazione inaspettata ha lasciato sorpreso anche Alfonso Signorini, che ha tratto le sue conclusioni. Infatti, era chiaro che i due avevano fatto l’amore prima delle nozze. Il conduttore ha fatto questa battuta con un sorriso e ha detto alla Elia che doveva prendersi la responsabilità di queste dichiarazioni.

Antonella ha acconsentito, anche perché stava dicendo la verità, inconsapevole che aveva però svelato un dettaglio intimo dell’amica.

La Volpe non sa nulla di ciò che ha rivelato Antonella

Questo retroscena non è stato però rivelato dopo alla Volpe, che era intenta a scoprire chi era la donna fotografata insieme al marito. Per fortuna era uno scherzo e quando ha visto il marito il suo viso si è illuminato.

A confermare lo scherzo è stato il conduttore e così i due si sono abbracciati e baciati con grande trasporto. Roberto ha anche portato alla moglie un grosso mazzo di rose rosse per festeggiare questa data così importante nella loro unione.

Cosa accadrà quando Adriana scoprirà cosa ha detto la Elia? Antonella le dirà di aver svelato un dettaglio così intimo nella casa del GF Vip? O sarà Signorini a farlo? Staremo a vedere cosa accadrà!