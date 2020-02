Barbara Alberti ha abbandonato il Grande Fratello Vip 4 dopo una lunga riflessione. Ecco il vero motivo

Dopo aver riflettuto a lungo Barbara Alberti ha lasciato il Grande Fratello Vip 4, pare che il vero motivo sia stato lo stress che non riusciva a gestire

E’ tornata al Grande Fratello VIP la scrittrice Barbara Alberti, dopo aver lasciato la casa la settimana scorsa. La Alberti ha preso questa decisione dopo una lunga riflessione, tuttavia ha svelato il vero motivo che l’ha portata a fare questa scelta.

Dopo aver detto che quello che accade nella casa è una commedia umana, ha aggiunto di essere felice per Licia e Serena che sono rimaste. Il conduttore l’ha anche messa al corrente delle dure parole espresse dalla Elia, che la Alberti ha definito simulatrice.

Per lei sarà proprio Antonella a vincere il GF Vip, in quanto è una simulatrice straordinaria e le viene tutto naturale. E ha aggiunto che se lei ha un piede nella fossa la vecchiaia sicuramente non è un problema per me, ma per Antonella lo è.

Barbara Alberti ha lasciato il GF Vip per stress

La Elia ha replicato alla Alberti di essere una persona perfida e fra le due donne il battibecco è andato avanti per qualche minuto. Poi la Alberti ha spiegato il vero motivo che l’ha indotta a lasciare il reality.

La scrittrice non riusciva a reggere lo stress del programma e non si sentiva più a suo agio nella casa. Alcune settimane fa era stata anche ricoverata per improvvisi giramenti di testa e vuoti di memoria. Dopo gli accertamenti la Alberti ha dichiarato di soffrire per lo stress che si accumula in un ambiente come quello della casa del GF.

Tutto questo ovviamente non ha a che vedere con il trattamento che gli autori riservano ai concorrenti, che è davvero eccezionale. La Alberti ha infatti voluto precisare che dietro a quanto si vede da casa c’è un lavoro pazzesco.

La Alberti probabile opinionista del GF Vip

Alfonso Signorini ha mostrato di essere particolarmente colpito dall’abbandono del gioco da parte della Alberti. Il conduttore, nonostante i cambiamenti nella programmazione, ancora non riesce a far decollare questa edizione.

Gli autori non potevano tuttavia rifiutare la richiesta della scrittrice, anche perché ha detto espressamente che data l’età non poteva reggere allo stress.

Visto che adesso non è più nella casa, chissà se Barbara sarà una delle opinioniste del GF? A pensarlo sono in tanti, e potrebbe supportare gli interventi di Pupo e Wanda Nara.