Avete mai visto visto la sorella di Flavio Insinna? Ecco Valentina, somigliante al conduttore de L’Eredità [FOTO]

Gli impegni professionali DI Flavio Insinna

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente impegnativi per Flavio Insinna. Quest’ultimo, infatti, oltre all’appuntamento giornaliero con il game show del preserale di Rai Uno L’Eredità, al momento sta girando l’intera Penisola col suo spettacolo teatrale.

Si chiama La macchina della felicità, come il suo secondo libro. Inoltre a novembre 2019 ha condotto Prodigi insieme a Serena Autieri e successivamente è stato uno dei giudici de Il cantante mascherato, il format coreano condotto da Milly Carlucci.

Valentina, la sorella di Flavio Insinna

Nonostante la grande popolarità e la sua esposizione sul piccolo schermo, Flavio Insinna è un uomo abbastanza riservato. Ma il conduttore de L’Eredità tempo fa ha fatto un’eccezione in occasione del compleanno della sorella. Ebbene sì, l’attore romano sul suo canale social ha fatto conoscere Valentina.

Il padrone di casa del game show del preserale di Rai Uno è solito postate anche aspetti più intimi della propria quotidianità. Osservando lo scatto che il professionista Rai ha postato su Instagram si può notare l’incredibile somiglianza dei due consanguinei. Nella foto in questione è possibile vedere Fratello e sorelle che sorridono a favore di fotocamera. (Continua dopo il post)

La vita sentimentale del conduttore de L’Eredità e la vicenda Affari Tuoi

Tornando alla vita privata di Flavio Insinna, quest’ultimo un po’ di anni fa doveva convolare a nozze con la sua storica compagna, ma poi non se ne fatto più nulla. I diretti interessati non hanno mai svelato la ragione di questo cambio. Da qualche anno il padrone di casa de L’Eredità è di nuovo fidanzato anche se non ci sono foto insieme alla sua dolce metà.

La donna in questione è un’ex concorrente di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi che tanto fecero parlare l’attore romano per via dei servizi a suo sfavore del tg satirico Striscia la Notizia. In quell’occasione il professionista Rai venne smascherato mentre maltrattava verbalmente delle concorrenti. Un atteggiamento che gli costò l’allontanamento dalla prima rete della tv di Stato.