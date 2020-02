Elena Morali, Di Lorenzo e Scintilla finiscono in questura, tra i tre volano parole pesantissime

Litigio in strada fra Elena Morali, Di Lorenzo e Scintilla, lo scontro verbale degenera e i tre finiscono in questura, scopriamo cosa è successo

Una violenta lite fra Elena Morali, Daniele Di Lorenzo e Gianluca Fubelli Scintilla ha avuto conseguenze drastiche. I tre tornano a far parlare proprio con questo litigio avvenuto in strada a Milano che è degenerato e ha richiesto anche l’intervento della polizia.

Cosa è successo esattamente? Pare che i tre abbiano litigato di brutto e sia siano scambiati parole molto pesanti. La lite è stata talmente violenta che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che si sono visti costretti a chiamare le forze dell’ordine.

La vicenda sarebbe avvenuto la notte scorsa in via Via Meravigli. Erano circa le 2 e inizialmente a litigare erano stati Elena Morali e Daniele Di Lorenzo. Si tratta nientemeno che dell’influencer con il quale la Morali ha avuto una storia d’amore mentre era impegnata con Scintilla.

Elena Morali con Scintilla e Di Lorenzo condotti in questura

Fra la Morali e Di Lorenzo c’è stato uno scambio verbale molto accesso e i due si sono detti parole molto pesanti. Scintilla pare sia giunto dopo sul posto dove è avvenuto il litigio, e le cose si sono complicate. Scintilla non ha contribuito a placare gli animi, anzi la lite è degenerata.

Infatti, la Morali e Di Lorenzo hanno proseguito allo scambio di parole pesanti, anzi Elena ad un certo punto ha anche alzato la voce. La showgirl ha tentato in questo modo di far valere le proprie ragioni con Di Lorenzo, ma pare che questi non volesse sentire le sue parole.

Nessun provvedimento giudiziario a carico dei tre

I passanti che circolavano per la strada, accortisi del violento litigio, hanno pensato bene di chiamare i carabinieri. La lite era così forte che temevano potesse accadere qualcosa.

I tre sono stati quindi condotti in questura, ma a loro carico non risulta ad alcun provvedimento giudiziario. Nella questura in via Fatebenefratelli i tre sono stati identificati ed ognuno di loro è stato invitato a sporgere denuncia se lo riteneva opportuno.

Il gossip quindi continua a circolare intorno ai tre, ma anche intorno alla Morali. Proprio di recente Elena aveva fatto parlare di sé per un video in cui avrebbe insultato la polizia. Il video poi è stato subito rimosso, tuttavia su suoi social non traspare alcuna notizia che possa far pensare in negativo.