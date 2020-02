Uomini e Donne, tutti contro Giovanna Abate. Ecco il motivo

Tutti contro Giovanna

Nelle prossime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne arriverà una giovane molto amata dai telespettatori. Si tratta di Giovanna Abate, ex tentatrice di Giulio Raselli. Non è stata scelta per Giovanna D’Urso, dunque la redazione le ha proposto il trono.

All’inizio ha tentennato, ma poi ha deciso di mettersi alla prova nel nuovo ruolo. E’ nota per la sua forte personalità e per non avere peli sulla lingua. Non a caso ha sottolineato un modo di fare del ‘collega’ Daniele Dal Moro poco elegante nei confronti delle corteggiatrici. Per questo motivo ha ricevuto le prime critiche.

‘Portare una bilancia in esterna è stato scorretto e indelicato’

Tutti contro Giovanna per aver esternato un suo pensiero su Daniele. In poche parole Maria de Filippi ha permesso al ragazzo di fare i provini alle sue pretendenti. Quando le ha incontrate nella casetta, ha invitato alcune a salire su una bilancia per verificare il loro peso.

Delle ragazze si sono rifiutate mentre altre hanno esaudito la sua richiesta. Alla fine su 9 solo 2 hanno superato il test. Al termine della messa in onda del video, Daniela (la voce del pubblico presente nello studio) gli ha puntato il dito contro. Si è rivelato uno privo di tatto, legato esclusivamente alla fisicità.

A quel punto anche Giovanna ha voluto dire la sua, però è stata subito messa a tacere da Daniele. Quest’ultimo le ha chiesto di non interessarsi del suo percorso. Sara Shaomi ha dato ragione a lui sostenendo che sono liberi di usare determinati criteri di selezione.

Giulio ha colto l’occasione per scusarsi con lei per averla illusa in precedenza, ma allo stesso tempo le ha consigliato di ammorbidirsi. La sua pesantezza non le ha mai permesso di vivere serenamente la loro conoscenza, dunque sarebbe arrivato il momento di cambiare.

Chi corteggerà Alessandro?

Alessandro, ex tentatore, si è presentato a UeD e ha subito catturato l’attenzione delle due troniste. Inaspettatamente ha avuto un confronto con Alfonso Signorini in merito alla questione di Serena, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Anche se ha risposto in modo poco esaustivo alle domande, ha lasciato intendere che qualcosa d intimo ci sia stato. Secondo fonti attendibili sembra che Giovanna abbia un debole per lui.