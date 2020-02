Emma Marrone è stata lasciata da Stefano non per Belen: il motivo bomba dell’addio

Stefano De Martino e Emma Marrone si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici e nel lontano 2000 hanno intrapreso una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di fan. Le bellissima e giovanissima cantante di origine pugliese, lui meraviglioso ballerino napoletano con la faccia da scugnizzo.

I due sono stati insieme per quasi due anni, un periodo fatto di alti e bassi, contrassegnati da molti rumors e gossip. Sembrava essere amore eterno, ma alla fine sono improvvisamente scoppiati. Ma quale è stato il motivo per cui si sono detti addio lasciando nello sconforto i fan?

Stefano De Martino e l’addio a Emma Marrone

Son in molti a pensare che alla base della separazione degli innamorati ci sia la conoscenza di Stefano con la showgirl argentina Belen Rodriguez, ma in realtà le cose non stanno proprio così.

Subito dopo l’addio a parlare e chiarire come sono andate davvero le cose è stato il padre del conduttore di Stasera tutto è possibile.In un’intervista rilasciata al settimanale DipiùTv, Il napoletano ha dichiarato che in realtà, Stefano e Emma si sono lasciati per incompatibilità caratteriali e progetti di vita differenti.

Secondo le sue parole, infatti, la pugliese avrebbe voluto sposarsi e mettere su famiglia mentre il danzatore, allora 19, non sarebbe stato pronto per mettere su famiglia. Quindi, stando anche alle rivelazioni del genitore, non sarebbe stata la bella modella Rodriguez la causa dello scoppio.

Stefano e l’amore per Belen Rodriguez

La cantante salentina ha molto sofferto per la fine di questa storia d’amore, ma alla fine si è ripresa. Oggi le loro strade sono completamente lontane: Emma è ancora single, e dopo aver avuto un momento di vita molto delicato legato al suo stato di salute, si gode il successo artistico meritato e sudato.

Stefano, invece, ha ritrovato l’amore accanto alla sua amata Belen, moglie dalla quale ha avuto il piccolo Santiago. Dopo un lungo periodo di separazione i due si sono ritrovati più forti ed innamorati di prima e vivono una vera e propria favola d’amore, ampiamente documentata sui social.